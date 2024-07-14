ABD Başkan adayı Donald Trump'a suikast girişimi! Trump yaralandı! Dünyayı sarsan olay
ABD Başkan adayı ve eski Başkanı Donald Trump'ın mitingine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralanan Trump kürsüden indirilerek alandan uzaklaştırıldı. Saldırganın öldürüldüğü, bir izleyicinin de hayatını kaybettiği açıklandı.
ABD Başkan adayı ve eski Başkanı Donald Trump'ın Pensilvanya Eyaleti'ndeki mitingine silahlı saldırı düzenlendi.
TRUMP'IN MİTİNGİNE SİLAHLI SALDIRI
Mitingde ateş açıldığı sırada konuşmasını yapan Trump kürsüden indirilerek korumalar eşliğinde araçla alandan uzaklaştırıldı. Trump'ın saldırıda hafif yaralandığı ve yüzünde kanlar olduğu görüldü.
Saldırgan ve bir izleyici öldü
Butler Bölge Başsavcısı Goldinger, Trump'ın seçim kampanyası sırasında meydana gelen saldırıda, ateş eden kişinin ve olay yerinde bulunan bir kişinin öldüğünü bildirdi.
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