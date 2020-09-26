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Dünya ABD basınından F-35 iddiası: Resmen başvurdular!
Dünya

ABD basınından F-35 iddiası: Resmen başvurdular!

ABD basını, İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayan BAE'nin, F-35 savaş uçakları için ABD'ye resmi başvuru yaptığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 09:30:00 -
ABD basınından F-35 iddiası: Resmen başvurdular!

ABD menşeli Bloomberg, ismi açıklanmayan Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) İsrail ile anlaştıktan bir hafta sonra, F-35 savaş uçakları için resmi başvurusunu ilettiğini duyurdu.

Söz konusu haberde, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, diğer silahların satışına ilişkin açıklama yapmazken, İsrail’in silah kapasite üstünlüğünün korunacağını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ve başdanışmanı olan damadı Jared Kushner, BAE’ye savaş uçaklarının satılmasına yeşil ışık yakmıştı. Ancak İsrail’in F-35 satışından rahatsız olduğu da belirtilmişti.

İsrail, BAE ve Bahreyn ile geçtiğimiz günlerde normalleşme anlaşması imzalamıştı. Söz konusu anlaşma, ABD Başkanı Trump’ın aracılığıyla, Beyaz Saray’da imzalanmıştı.

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