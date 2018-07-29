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ABD basınından çarpıcı itiraf! Şakaya gelmez

ABD merkezli askeri dergi The National Interest (NI), Rus yapımı T-80 tankının modernizasyonunu değerlendirdi.

29 Temmuz 2018 Pazar 23:37
ABD basınından çarpıcı itiraf! Şakaya gelmez

Derginin yayınladığı "T-80 bir şaka değil" başlıklı makalede bazı uzmanların bu tankı, kapsamlı bir şekilde elden geçirilmeye ihtiyacı olan verimsiz bir silah olarak gördüklerini, ancak bu tankı gözden çıkarmak için henüz erken olduğu kaydedildi.

Uzmanlara göre T-80 tankı, T-72 veya T-90'a göre Rusya'daki iklim şartlarına çok daha uygun. Bunun sebebiyse dizel motorları olan tankların —30 derecede yaklaşık 45 dakika ısıtılmaya ihtiyaç duyuyor olması, oysa gaz türbinli motoru olan T-80, çalıştırıldıktan yalnızca bir dakika sonra muharebeye hazır hale geliyor. Makalede ayrıca T-80'i kullanan mürettebatın soğuk havada çok daha konforlu şartlarda çalıştığına dikkat çekildi.

ESKİDİ DEMEK ÇOK ABARTILI!

T-80U tankının modernize edilen tek versiyonunun T-80UA modelinin olduğu kaydedilen yazıda, bu modelin yenilenmiş atış kontrol sistemine sahip olduğu ve yeni cephaneler kullandığı vurgulandı. Rusya Savunma Bakanlığı'nın T-80UE1 modelinin de modernize edilebileceğini duyurduğuna dikkat çekilen haberde, T-80 tankının eskidiği yönündeki iddiaların oldukça abartılı olduğu ifade edildi.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2018 Pazar 23:37
  1. Rusya
  2. ABD
  3. T-80 tankı

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