ABD basınından çarpıcı analiz: SİHA'lar savaşın geleceği üzerindeki perdeyi araladı

Azerbaycan ordusu, Karabağ'da işgalci Ermenistan ordusunun provokasyonlarına karşı saldırıyla cevap vererek, 27 Eylül itibariyle başlattığı operasyonlarına başarıyla devam ediyor.

Ermenistan ordusu bozguna uğratılırken, tüm dünyanın yakından takip ettiği çatışmalara Türk İHA'ları damga vurdu. Azerbaycan'ın Türkiye'den temin ettiği SİHA-İHA'lar, Ermenistan ordusunun korkulu rüyası oldu.

Son olarak ABD merkezli Newseek dergisi, Türk İHA'larının cephede gösterdiği müthiş başarılarla ilgili bir makale yayımladı. Ortadoğu uzmanı Seth Franzman'ın imzalı analizde, "Azerbaycan benzersiz bir savaş yöntemi seçti. Saldırı İHA'ları Ermeni tanklarına, toplarına ve askeri teçhizatına karşı başarıyla kullanılıyor" ifadeleri yer aldı.

Makalede, ABD'nin İHA'ları yaygın olarak kullanmasına rağmen, Türk İHA'larının kullanımının savaş tarihinde bir yenilik olduğu vurgulandı.

Franzman'ın makalesinde, Karabağ'daki çatışmalar ve İHA'ların kullanımı ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"Eylül ayının son günlerinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ denilen bölgede çatışma çıktı. İlk çatışmalar Azerbaycan'ın küçük kazanımlarıyla sonuçlanırken, cephe hattı bir hafta sonra büyük ölçüde istikrar kazandı. Azerbaycan'ın Ermenistan'ın tanklarına, toplarına ve askeri araçlarına karşı silahlı insansız hava araçları kullanması, benzersiz bir savaş türü olarak tanımlandı. Silahlı insansız hava araçları, ABD tarafından teröre karşı küresel savaşta onlarca yıldır kullanılırken, Bakü'nün yüzlerce yeni tip insansız hava aracı yerleştirme kararı, savaşın geleceği üzerindeki perdeyi araladı. Washington'dan Pekin'e, Kudüs'ten Tahran'a İHA kullanan hükümetler bu duruma dikkat etmelidir. Bakü, Türk Bayraktarları da dahil olmak üzere, Türk füzeleriyle silahlanmış diğer insansız hava araçları satın aldı. Ayrıca, İsrail Elbit Systems'den SkyStriker da satın aldı."

Franzman'a göre Kafkasya'daki savaş, gelecekteki savaş nasıl göründüğünü gösteriyor. Bu gelecek, düşman savunmasını alt etmek için bir tür 'sürü' içinde birlikte çalışan çok sayıda insansız hava aracı katmanını içeriyor.

Çünkü Hava savunma silahları genellikle düzinelerce insansız hava aracını aynı anda izleyip etkisiz hale getiremez. İran bunu geçen yılın Eylül ayında Suudi Arabistan'a 25 insansız hava aracı ve seyir füzesi gönderdiğinde biliyordu. İran, Lübnan ve Yemen'deki müttefiklerinin insansız hava aracı cephaneliklerini artırmalarına yardımcı oldu.

star.com.tr