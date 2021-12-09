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Teknoloji ABD basını yazdı! Milli Muharip Uçak hakkında çarpıcı analiz
Teknoloji

ABD basını yazdı! Milli Muharip Uçak hakkında çarpıcı analiz

ABD basını Türkiye'nin "Milli Muharip Uçak" (MMU) projesi hakkında çarpıcı bir makale yayınladı. Makalede Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in "MMU projesinde Rusya ile birlikte çalışılabileceği" yönündeki sözlerine dikkat çekildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 16:58:00 -
ABD basını yazdı! Milli Muharip Uçak hakkında çarpıcı analiz

ABD merkezli DefenseNews gazetesinin haber portalında yer alan bir makalede, Türkiye'nin beşinci nesil Milli Muharip Uçak (MMU - TF-X) projesinin, Amerikan-Rus teknolojilerinin bir birleşimi olabileceğine dikkat çekildi.

Makalede, Türkiye'nin, TF-X programı kapsamında ilk etapta General Electric'in yan kuruluşu GE Aviation tarafından üretilen art-burning turbofan jet motoru olan F110 motorunu kullanacağı belirtilirken, General Electric'in F118 motorunun, Türkiye'de halihazırda devlet kontrolündeki bir şirket olan TUSAŞ Motor Sanayii'nde lisans altında üretildiği ifade edildi.

 

Makalede, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in 4 Aralık'ta TF-X ile ilgili bazı açıklamalarına yer verildi. Demir bu açıklamasında, TF-X programının bir sonraki aşamasının modifikasyonlar, geliştirmeler, iyileştirmeler ve yerli üretime geçişi içereceğini söyleyerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yerli olarak üretmek istediğimiz TF-X parçaları hakkında Rusya ile görüşeceğiz... F110 motor tedariki konusunda herhangi bir sorun yok."

Ancak makalede, Kongre'nin büyük olasılıkla Türkiye'ye motor satışlarını desteklemeyeceğine dikkat çekildi.

Rusya'dan alınacak teknolojiler

İddiaya göre, TF-X'i tasarlayan, geliştiren ve inşa eden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'nden bir kaynak, isminin açıklanmaması kaydıyla Defence News'e konuştu.

Kaynak, "Rusya aeroakustik, aerotermodinamik ve savaş uçağı inşa edecek altyapıya sahip. Rusya, beşinci nesil bir turbofan motoru üretmek için teknolojiye sahip. İş birliği ayrıca aviyonik, tahrik sistemi, radar, sensörler, fırlatma koltuğu ve veri bağlantı sistemlerini de içerecek" dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı geçtiğimiz günlerde TF-X'e güç sağlayacak yerli bir motorun geliştirilmesi için Türk şirketlerine bir teklif talebinde bulundu. Demir, teklif talebinin Türkiye'de savaş uçağı motoru teknolojisi geliştirmek için bir yol haritası oluşturmayı hedeflediğini söyledi.

Demir, "Teklif talebi, ulusal motor geliştirme çabamızda yeni bir adımdır" dedi.

ABD'nin şantajı TF-X'i hızlandırdı

Temmuz 2019'da ABD, Ankara'nın Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini satın alma kararından vazgeçirmek için tehdit ve şantajlara başladı. ABD, tehdit ve şantajlara boyun eğmeyen Türkiye'yi, Amerikan liderliğindeki çok uluslu F-35 Müşterek Taarruz Uçağı programından çıkardı.

Türkiye o zamandan beri TF-X programına hız verdi. Hükümet, TF-X programının 1. Aşaması için ek 1,3 milyar dolar ayırdı. Program üzerinde toplam 6.000 mühendis çalışıyor ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, uçak için ilk hangarını yakında inşa edeceğini duyurdu.

Türkiye, ilk TF-X'i 2023'te hangardan çıkarmayı ve 2025 veya 2026'da uçurmayı hedefliyor.

star.com.tr

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