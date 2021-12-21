ABD basını böyle duyurdu! Bayraktar TB2 bir savaşı bitirdi

Etiyopya'da isyancı güçler, başkent Addis Ababa'ya 130 kilometre kadar yaklaşmasının ardından birkaç hafta içerisinde darmadağın oldu. Dünya basını bu galibiyetin arkasındaki Türk gücüne dikkat çekerek "Bayraktar TB2 bir savaşı bitirdi" ifadesini kullandı.

Etiyopya'daki isyancıların dün iki bölgeden geri çekilip kalelerine döndüğü ve 13 aylık savaşta yeni bir dönüm noktası yaşandığı dün son dakika olarak dünyaya duyuruldu.

Başbakan Abiy Ahmed'in bizzat cepheye giderek savaşacağını söyleyerek başkent sakinlerine hazır olma çağrısı yapmasının ardından yaklaşık bir ay içerisinde tüm dengeler değişti.

Dönüm noktasının perde arkasını yazan New York Times gazetesindeki haberin başlığı, oldukça çarpıcıydı: 'Yabancı silahlı insansız hava araçları Etiyopya iç savaşında sonucu belirledi.'

Gazetenin haberine göre, Nobel ödüllü Abiy Ahmed askerlerini 'kahraman' olarak selamlasa da savaşın kaderini değiştiren gerçek kahramanlar gökyüzünde süzülüyordu: Türkiye'den alınan Bayraktar T2 silahlı insansız hava aracı.

Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve İran'dan da insansız hava aracı tedarik eden Etiyopya ordusu, drone saldırılarıyla başkentin kapısına dayanan Tigray isyancılarını geri püskürttü.

"Bir keresinde gökyüzünde 10 SİHA vardı"

Bayraktar TB2 SİHA'lar Addis Ababa'ya giden otoyaldaki isyancıları ve onlara destek veren ikmal konvoylarını art arda vurdu, New York Times'a konuşan isyancı liderlerden Tsadkan Gebretensae, "Bir keresinde gökyüzünde 10 SİHA vardı. Etkisini hayal edin, kolay hedef olduk" diyor.

New York Times droneların tıpkı Libya ve Dağlık Karabağ'da olduğu gibi kazananı belirlediğini yazdı. Etiyopya Başbakanı Ahmed, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Ağustos ayında askeri anlaşma imzaladı.

Birçok Afrika ülkesinin Bayraktar TB2'ye ilgisinin olduğunu aktaran New York Times, Türkiye'nin Etiyopya'ya savunma ve hava ihracatının bir yılda 235 bin dolardan 95 milyon dolara yükseldiğini yazdı.