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Dünya ABD basını: Bizi Tahran’a savunmasız gösterir! Mühimmat dipte, korku tavanda
Dünya

ABD basını: Bizi Tahran’a savunmasız gösterir! Mühimmat dipte, korku tavanda

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ABD basını: Bizi Tahran’a savunmasız gösterir! Mühimmat dipte, korku tavanda

Amerikan basınında yer alan bir analizde, ABD'nin İran'la yaşanan savaş nedeniyle mühimmat stoklarının tükenme aşamasına geldiğine dair haberlerin Washington'u Tahran karşısında savunmasız gösterebileceği ve bunun İran'ı cesaretlendirebileceği belirtildi.

ABD merkezli CNN televizyonunun güvenlik analisti Alex Plitsas'ın değerlendirmelerine yer verdiği haberinde, İran'ın, ABD'nin mühimmat stoklarının azaldığı yönündeki haberler nedeniyle "cesaretlenebileceğine" dikkat çekildi.

Atlantik Konseyi'nde Terörle Mücadele Direktörü olarak görev yapan CNN analisti Plitsas, ABD ordusunun önemli bir füze savunma sistemi için kullandığı füzelerin neredeyse yüzde 80'ini tükettiği yönündeki raporların, ABD'nin İran'a karşı savunmasızlığına işaret edebileceğini söyledi.

Raporları "siyasi amaçlı bir sızıntı" şeklinde nitelendiren Plitsas, bunların ABD'yi "şu anda çok tehlikeli bir duruma" soktuğunu söyledi.

Sızıntıya öfkelenen ​​​​​​​ABD Başkanı Donald Trump'ın söylediğinin aksine mühimmat stoklarının yerine konulmasının zaman aldığına dikkati çeken Plitsas, "Dolayısıyla kısa vadede, bu durum hala bir üretim kapasitesi açığı bırakıyor ve bu mühimmat açığını kapatma ihtiyacını doğuruyor." ifadesini kullandı.

Bu süreçte İran'ın saldırılarını artırdığını belirten Plitsas, "Bence bu cesaretin bir nedeni de ABD'nin stoklarının düşük olduğuna ve buna karşı savunma yapmanın zor olacağına inanmalarıdır." ifadesine yer verdi.

TRUMP’TAN ‘HAİNCE’ TEPKİSİ

The Washington Post gazetesinin, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın geçen hafta Camp David başkanlık konutunda düzenlenen kabine toplantısına katıldığı sırada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'ten mühimmat sıkıntısına ilişkin izahat istediği aktarılmıştı.

Haberde, bu sıkıntıların Trump'ın, İran'ı "çok sert saldırılarla" tehdit etmesine rağmen yeni saldırıları iptal etmesine yol açtığı ifade edilmişti.

CNN televizyonu da konuyla ilgili bilgi sahibi birçok kaynağına dayandırdığı haberinde, uzun menzilli güdümlü füzeler ile hava savunma önleyicilerindeki sıkıntıların, Trump'ın İran'la çatışmadaki stratejisini etkilediğini ve ABD ordusunun THAAD füze stokunun yaklaşık yüzde 80'ini tükettiğini belirtmişti.

CBS News'e konuşan iki kaynak da ABD'nin elindeki uzun menzilli hassas güdümlü füze stokunun büyük bir kısmını İran savaşında tükettiğini söylemişti.

Reuters Haber Ajansı da ABD'nin, İran'la 5 aydır süren savaşta uzun menzilli PrSM ve ATACMS füzelerinin neredeyse tamamını, Tomahawk seyir füzesi stokunun ise yaklaşık yarısını kullandığını yazmıştı.

ABD Başkanı Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin büyük miktarda mühimmata​​​​​​​ sahip olduğunu savunmuştu.

Üretimin hız kesmeden devam ettiğini belirten Trump, ordunun zafiyet içinde olduğunu ima eden bu "haince" bilgileri sızdıranların peşinde olduklarını ve suçluların uzun süreli hapis cezalarıyla karşı karşıya kalacağını ifade etmişti.

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