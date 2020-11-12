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Ekonomi ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi
Ekonomi

ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türk Lirası'nda uzun süredir devam ettirdikleri UW-ağırlığını azalt pozisyonlarında kar realizasyonuna gittiklerini ve piyasa ağırlığı-MW pozisyonuna geçtiklerini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 10:16:00 -
ABD bankasından dikkat çeken Türk lirası hamlesi

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın serbest piyasa uygulamalarını merkezine alan kural tabanlı politikalara güçlü destek verecek gibi görünmesini yatırımcı güveninin iyileşmesine yardım edebileceğini bildirdi.

Türkiye'de yaşanan son gelişmeleri değerlendiren JPMorgan, yeni TCMB Başkanı Ağbal'ın dağa iyi iletişime ve politika yönlendirmesine vurgu yapmasının cesaret verici olduğunu belirten JPMorgan, Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın yaptığı yazılı açıklamada, şeffaf, öngörülebilir ve hesap verebilir politikalar uygulanması sözü vermesinin piyasalara güven verdiğini vurguladı.

Bu yeni ekonomi ekibinin ilk testinin gelecek hafta yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı olacağına işaret eden JPMorgan, "Yeni ekibin büyük bir politika faizi artırımı yapacaklarını ve aynı zamanda daha fazla şeffaflık ve öngörülebilirlik sağlamak için politika çerçevesini basitleştireceklerini düşünüyoruz. Bu doğrultuda TCMB'nin politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 15,25'e çıkarmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Lirası'nda uzun süredir devam ettirdikleri UW-ağırlığını azalt pozisyonlarında kar realizasyonuna gittiklerini ve piyasa ağırlığı-MW pozisyonuna geçtiklerini belirten JPMorgan, orta vadede anlamlı yabancı portföy yatırım girişi çekilmesi, yurt içi piyasadaki dolarizasyonun tersine çevrilmesi ve döviz rezervlerinin yeniden inşaa edilmesi için Türkiye'nin ısrarcı şekilde şahin duruş sergilemesinin gerekmesinin muhtemel olacağını da vurguladı.

Öte yandan Societe Generale'nin ardından Citigroup da Türk Lirası varlıklarıyla ilgili değerlendirme yayınlayarak pozisyonunu güncelledi. Citi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomide yeni dönem açıklamaları sonrasında TL pozisyonunu pozitif yönde güncelledi.

Kaynak : Dünya

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