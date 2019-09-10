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ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson'un, Suriye'de oluşturulacak "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edeceği bildirildi.

10 Eylül 2019 Salı 09:57
ABD Avrupa Kuvvetler Komutan Yardımcısı Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Bergeson'un, Suriye'de oluşturulacak "Güvenli Bölge" için Genelkurmay Karargahı'nı ziyaret edeceği bildirildi.
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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 09:57
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