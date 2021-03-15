ABD askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı
Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin konuşlandığı Beled askeri üssüne roket saldırısı düzenlendiği açıklandı.
Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
Gelen haberlere göre, saldırı 7 füzeyle gerçekleştirilirken, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi.
Irak'lı yetkililer 5 füzenin üsse isabet ettiğini, 2 tanesinin ise üs dışında kırsal alana düştüğünü söyledi.