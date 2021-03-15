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Dünya ABD askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı
Dünya

ABD askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın kuzeyinde yer alan ve ABD askerlerinin konuşlandığı Beled askeri üssüne roket saldırısı düzenlendiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 22:38:00 -
ABD askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı

Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Gelen haberlere göre, saldırı 7 füzeyle gerçekleştirilirken, olayda can kaybı ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Irak'lı yetkililer 5 füzenin üsse isabet ettiğini, 2 tanesinin ise üs dışında kırsal alana düştüğünü söyledi.

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