ABD askerlerini Libya’dan çekiyor ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Libya’daki Amerikan askerinin çekildiğini açıkladı.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Libya’daki Amerikan askerinin çekildiğini açıkladı.

Mareşal Halife Hafter’in önderliğinde Libya Ulusal Kurtuluş Ordusu ile ABD destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri arasındaki çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte ABD askerleri, güvenlik gerekçesiyle ülkeden çekildi. ABD Afrika Komutanlığı’nca (AFRICOM) yapılan açıklamada, “AFRICOM tarafından desteklenen ABD birlikleri, güvenlik koşullarının kötüleşmesiyle, geçici olarak Libya’nın dışına sevk edildi” denildi.

Bölgedeki durumumun izlemeye ve gelişmelere bağlı olarak ABD’nin askeri varlığının sürdürülmesinin değerlendirileceği kaydedilen açıklamada, birlikleri ülke dışına sevk etme kararının Libya’daki durumun giderek “daha karmaşık ve öngörülemez hal almasından” kaynaklandığının altı çizildi.

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