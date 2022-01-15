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Dünya ABD askerlerine saldırı düzenlendi! Bölgede kırmızı alarm
Dünya

ABD askerlerine saldırı düzenlendi! Bölgede kırmızı alarm

Irak'ın Bağdat kentinin 65 km kuzeyindeki Balad Hava Üssü'ndeki Amerika Birleşik Devletleri filosunun, birden fazla drone saldırısına uğradığı bildirildi. Üsten dumanlar yükselirken, bölgede siren sesleri yankılandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-15 12:35:00 -
ABD askerlerine saldırı düzenlendi! Bölgede kırmızı alarm

Irak'ta ABD'nin askeri varlığına yönelik saldırılara bir yenisi eklendi. Bazı medya organlarında yer alan iddiaya göre, Bağdat'ın 65 km kuzeyindeki Balad Hava Üssü'ne, birden fazla drone saldırısı düzenlendi.

ABD askerlerinin olduğu üsten dumanlar yükselirken, bölge sakinleri siren seslerini kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz kimse üstlenmedi.

Balad Hava Üssü ve ABD'nin varlığı

Üs, bir zamanlar Amerikan paralı askerleri ve askeri şirketlerin için ana üslerinden biriydi.

Balad Hava Üssü, 1980'lerin başında Saddam Hüseyin'in yönetimi sırasında inşa edilmiş bir Irak Hava Kuvvetleri üssüdür. Eski Irak Cumhurbaşkanı Ahmed Hasan el-Bekir'in El-Bekir Hava Üssü olarak adlandırılmıştı.

Irak savaşı sırasında, ABD askeri güçleri tarafından ele geçirildikten sonra, ismi yeniden Balad Hava Üssü olarak değiştirildi.

Kaynak: star.com.tr

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