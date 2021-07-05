ABD askerleri de bulunuyor! Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı
ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Irak'taki Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.
ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Irak'taki Ayn-el Esed üssüne roketli saldırı düzenlendiği açıklandı.
ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Wayne Marotto, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel saatle 14.45'te Ayn-el Esed üssüne üç roketle saldırı düzenlendi. Roketler üssün çevresine düştü. Herhangi bir yaralanma ve hasar yok." ifadesini kullandı.
Marotto, saldırının kimler tarafından yapıldığına veya karşılık verilip verilmediğine ilişkin bilgi aktarmadı.