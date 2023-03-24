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Dünya ABD askeri üssüne saldırı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

ABD askeri üssüne saldırı! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
2023-03-24 06:58:00 -
ABD askeri üssüne saldırı! Ölü ve yaralılar var

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a ait bir intihar insansız hava aracıyla (İHA) Suriye'nin Haseke vilayetinde DEAŞ ile mücadele koalisyonuna ait bir tesise saldırı düzenlediğini, saldırıda 1 sözleşmeli personelin öldüğünü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığını açıkladı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, dün yerel saatle 13:30 sularında bir intihar İHA'sının DEAŞ ile mücadele koalisyonuna ait bir bakım tesisini vurduğunu duyurdu.

Açıklamada, saldırı sonucunda ABD ile çalışan 1 sözleşmeli personelin öldüğü, 1 sözleşmeli personel ile 5 ABD askerinin yaralandığı bilgisi verildi.

Yaralı iki askerin tedavisinin sahada yapıldığı kaydedilen açıklamada, diğer üç askerin ve sözleşmeli personelin Irak'ta koalisyona ait tıbbi tesislere götürüldüğü ifade edildi.

İstihbaratın söz konusu İHA'nın İran'a ait olduğunu değerlendirdiği kaydedilen açıklamada, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in değerlendirmesine de yerildi. Austin, "Başkan (Joe) Biden'ın talimatıyla, ABD Merkez Komutanlığı kuvvetlerine, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile ilişkili grupların kullandığı tesislere hava saldırıları yapılması yetkisi verdim. Bu saldırı, bugünkü saldırının yanı sıra, DMO ile ilişkili gruplar tarafından Suriye'deki Koalisyon kuvvetlerine yönelik son dönemde gerçekleştirilen bir dizi saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

ABD saldırısının Amerikan personelini korumak amacıyla yapıldığına işaret eden Austin, saldırının gerilimi tırmandırma riskini düşürmek için orantılı bir saldırı olduğunu kaydetti.
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