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ABD askeri Tel Abyad'da mı? Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar o fotoğrafla ilgili konuştu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilerleyişini sürdürüyor. Harekatın üçüncü gününde ABD askeri unsurlarının harekatın hedefindeki Tel Abyad'da görüldüğü iddia edildi. Bu iddiaya ilişkin Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'dan açıklama geldi.

11 Ekim 2019 Cuma 19:09
ABD askeri Tel Abyad'da mı? Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar o fotoğrafla ilgili konuştu

Associated Press, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde ABD askeri unsurlarının harekatın hedefindeki Tel Abyad'da görüldüğünü iddia etti.

Associated Press (AP), Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın üçüncü gününde ABD askeri unsurlarının harekatın hedefindeki Tel Abyad'da görüldüğü iddiasında bulundu.

Havadan ve karadan ateş altına alınan Tel Abyad ile Resulayn kentlerinin kırsalındaki 15 köy temizlendi. Operasyonda şimdiye kadar 342 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı operasyonun üçüncü gününde ABD askeri unsurlarının ilk defa Gire Spi’de çatışmaların yaşandığı bölgelerin yakınlarından göründüğü iddia edildi.

Konvoy halinde oldukları iddia edildi

ABD konvoyunun 6 Hummer ve 1 Land Cruiserden oluştuğu öne sürüldü.

ABD Başkanı Trump, sınır bölgesindeki 50 kişilik ABD gücünün çekildiğini duyurmuştu.

Abdullah Ağar: Manipülasyon

Güvenlik uzmanı Abdulah Ağar ise yayınlanan görüntülerde "Tel Abyad'a 30 kilometre var" tabelasının olduğunu ve bu nedenle AP'nin haberinin manipülasyon yapmaya yönelik olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 19:09
  1. ABD
  2. Güvenlik uzmanı Abdulah Ağar
  3. Tel Abyad

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  • tam degiltam degil53 dk önce
    Tamamen manipulasyon degil. israil Turkiye ve ABD asgerlerini karsi karsiya getirmek icin herseyi yapacaktir. deneyecektir. Turkiyeyi suclamak ici pkk'lilara abd uniformasi giydirip öldürebilirler de..

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