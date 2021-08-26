  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Beşiktaş'ta Umut harekatı
Kabil'deki patlamada ABD askerleri yaralandı! 'Sayı artabilir'
Fırtına’ya Iraklı sol bek
İran ve Pakistan'dan Afganistan hamlesi
Dünya ABD askeri, saldırganlara ateş açtı! NATO birliklerine son dakika talimatı
Dünya

ABD askeri, saldırganlara ateş açtı! NATO birliklerine son dakika talimatı

Kabil'de meydana gelen patlamanın ardından bölgede tam bir kaos yaşanıyor. Gelen bilgilere göre ABD askerleri saldırganlara ateş açarken NATO birliklerine havalimanı kapılarından uzaklaşma emri verildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 18:00:00 - 2021-08-26 18:04:35
ABD askeri, saldırganlara ateş açtı! NATO birliklerine son dakika talimatı

Kabil'de meydana gelen patlamanın ardından ABD askerleri saldırganlara ateş açtı. NATO birliklerine ise havalimanı kapılarından uzaklaşma emri verildi.

Kabil Havalimanında görev yapan askerler roket saldırısı olabileceği yönünde uyarılar yaparak sivil halkın dikkatli olması ve korunaklı yerlere geçmesi gerektiği hususunda uyarılarda bulunuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay