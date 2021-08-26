ABD askeri, saldırganlara ateş açtı! NATO birliklerine son dakika talimatı
Kabil'de meydana gelen patlamanın ardından bölgede tam bir kaos yaşanıyor. Gelen bilgilere göre ABD askerleri saldırganlara ateş açarken NATO birliklerine havalimanı kapılarından uzaklaşma emri verildi.
Kabil'de meydana gelen patlamanın ardından ABD askerleri saldırganlara ateş açtı. NATO birliklerine ise havalimanı kapılarından uzaklaşma emri verildi.
Kabil Havalimanında görev yapan askerler roket saldırısı olabileceği yönünde uyarılar yaparak sivil halkın dikkatli olması ve korunaklı yerlere geçmesi gerektiği hususunda uyarılarda bulunuyor.