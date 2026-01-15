ABD askeri personelini tahliye ediyor

ABD'nin Katar'da bulunan El Udeyd Hava Üssü'ndeki askeri personelini tahliye ettiği rapor edildi.

Reuters'a konuşan üç diplomata göre, ABD ordusu bazı personeline Çarşamba akşamına kadar Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nden ayrılmalarını tavsiye etti.

El Udeyd üssünde yaklaşık 10 bin Amerikan askeri bulunuyor. Söz konusu üs Ortadoğu'nun en büyük ABD üssü.

Tahliyenin İran'da devam eden gerilim ve ABD'nin saldırı tehdidiyle ilgili olduğu değerlendiriliyor.

Üst düzey bir İranlı yetkili daha önce Reuters'a yaptığı açıklamada, Donald Trump'ın İran'a müdahale tehdidinin ardından Tahran'ın bölge ülkelerini "ABD'nin saldırması halinde Amerikan askeri üslerini vuracağı" konusunda uyardığını söylemişti.

Geçtiğimiz yıl ABD'nin İran'a hava saldırısı düzenlemesinden yaklaşık bir hafta önce, bazı personel ve aileler Ortadoğu'daki ABD üslerinden tahliye edilmişti.

ABD'nin Haziran ayındaki saldırılarının ardından İran Katar'daki üsse füze saldırısı düzenlemişti.

