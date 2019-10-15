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ABD askeri ile Esed rejimi karşı karşıya geldi! Bakın ne yaptılar

Suriye'de ilginç gelişmeler yaşanıyor. Terör örgütü YPG'nin kontrolündeki Kobani'den çıkan ABD askerleri ile bölgeye doğru giden Esed rejiminin otoyolda karşı karşıya geldiği görüntüler gündeme bomba gibi düştü.

15 Ekim 2019 Salı 18:10
ABD askeri ile Esed rejimi karşı karşıya geldi! Bakın ne yaptılar

Barış Pınarı Harekatı 7. gününde başarıyla devam ederken terör örgütü YPG kontrolündeki Kobani'den çıkan ABD askerleri ile bölgeye doğru giden Esed rejimi otoyolda karşı karşıya geldi.

Türkiye'nin tüm 7 gün önce başlattığı ve tüm dünya geniş yankı uyandıran Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Suriye'de kritik gelişmelerin ardı arkası kesilmiyor.

ABD askerleri ile Esed'in askerleri karşılaştı

Bu doğrultuda son olarak YPG kontrolündeki Kobani'den çıkan ABD askerleri ile bölgeye doğru giden Esed rejimi otoyolda karşı karşıya geldi. Karşılaşma sırasında iki güç arasında temas kurulmadığı dikkat çekti. Rus haber ajansı RT görüntüleri "Acaba birbirlerini selamladılar mı?" ifadeleriyle paylaştı.

Görüntülerde ABD zırhlıları ile Esed rejimi aynı karede yer alırken iki güç arasında temas kurulmadığı gözlemlendi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, dün Suriye ordusunun ülkenin kuzeyindeki Menbiç kentine girdiğini açıklamıştı.

Esed güçlerinin 48 saat içinde Mümbiç'e gireceği duyurulmuştu

Yapılan açıklamalarda, SDG ile Suriye yönetiminin anlaşmaya vardığı, bölgedeki kimi yerlerin Suriye ordusunun kontrolüne bırakılacağı söylenmişti. Suriye ordusunun 48 saat içinde Menbiç ve Kobani'ye gireceği duyurulmuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 18:10
  1. ABD
  2. Esed
  3. YPG

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