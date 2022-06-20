ABD anlaşmayı sekteye uğratırsa Türkiye'nin 'B' planı hazır!

Türk hava kuvvetleri komutanı geçen ay İngiltere'yi ziyaret etti ve Eurofighter savaş uçaklarını teftiş ederek Türk hükümeti içinde olası bir satın alma konusunda bir iç tartışmayı tetikledi.

Konuya yakın kaynaklar Middle East Eye'a verdiği demeçte, Türk hükümetinin ABD'den F-16 satın alma talebinin ilerlememesi halinde Eurofighter Typhoon savaş uçakları satın almakla ilgilenebileceğini söyledi.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, geçtiğimiz ay Eurofighter konsorsiyumunun ana üreticisi olan Birleşik Krallık'ı ziyaret ederek Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sir Mike Wingston ile bir araya geldi.

Küçükakyüz, Typhoon uçaklarıyla uçan İngiltere Hızlı Tepki Uyarısı'nı da inceledi.

Türk hükümetinin iç değerlendirmelerine aşina bir kaynak MEE'ye verdiği demeçte, "Typhoon çok iyi, mükemmel kalitede" dedi.

“Elbette F-16'ları alamazsak, beşinci nesli ve yerel olarak üretilen TF-X'i elde edene kadar geçici bir seçenek olabilirler.”

Eylül ayında Türkiye, S-400 Rus füze savunma sistemini satın alması nedeniyle iki yıldan fazla bir süre önce F-35 programından atıldıktan sonra ABD hükümetine 40 F-16 ve 80 modernizasyon kiti hakkında bir talep mektubu gönderdi.

Kıdemli bir Türk yetkili MEE'ye verdiği demeçte, “Ne kadar jete ihtiyacımız olduğunu bile biliyorlardı ve 'neden bir talepte bulunup ne olduğunu görmüyorsunuz' dediler” dedi.

Ankara gerekli evrakları göndermekte yavaş kaldı, ancak konuyu yakından takip eden Washington'daki kişiler MEE'ye ABD Başkanı Joe Biden'ın talebi destekleyeceğini, bu nedenle anlaşmanın genel olarak anlayışsız duruşuna rağmen ABD Kongresi'nden geçmesinin çok muhtemel olduğunu söyledi.

Konuya aşina olanlar, Biden yönetiminin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimine iyilik yapıyormuş gibi görünmek istememesi nedeniyle, F-16 talebinin Haziran 2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Kongre'den geçebileceğini söylediler.

Ancak Türkiye'nin son zamanlarda Suriye'nin kuzeyindeki Kürt gruplara yönelik bir askeri harekat tehdidinin yanı sıra Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini veto etmesi, tüm süreci karmaşık hale getirebilir ve Türkiye uzun süre F-16'ları alamayabilir.

Savunma sitesi TurDef.com'un genel yayın yönetmeni Özgür Ekşi, "İngiltere uzun süredir Typhoon uçağını Türkiye'ye satmaya çalışıyor" dedi.

“Konsorsiyumun bir parçası olarak İtalya da on yıl önce elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ama o zamanlar Amerikan donanımını almaya odaklanan Türkleri ikna edemedi.”