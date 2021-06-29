ABD Ankara Büyükelçiliği’nden skandal İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Türkiye’ye ayar vermeye kalktılar

yeniakit.com.tr Ankara

Sözde kadını koruyan ancak aileyi yıkmayı hedefleyen ve sapkın LGBT’lilerin savunuculuğuna kadar ileri giden İstanbul Sözleşmesi’nin 20 Mart 2021 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan 3718 sayılı cumhurbaşkanı kararı sonucunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sözleşmenin feshedilmesine karar verilmişti.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu LGBT'nin çaput bayrağıyla hastalıklı zihinlere skandal bir şekilde destek verirken, ABD Ankara Büyükelçiliği de TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu ile yapılan görüşmeye katıldı. ABD Ankara Büyükelçiliği görüşmenin ardından skandal bir açıklama yaptı.

1 Temmuz'da geçerliliğini kaybedecek olan İstanbul Sözleşmesi üzerinden aklınca Türkiye’ye ayar vermeye çalışan ABD Ankara Büyükelçiliği, TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Araştırılması Komisyonu ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından skandal İstanbul Sözleşmesi açıklamasında bulundu.

ABD Ankara Büyükelçiliği, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetle mücadele çabaların güçlendirilmesi ihtiyacını ele aldık. İstanbul Sözleşmesi bu çabaların anahtarıdır. Türkiye’ye bir kez daha sözleşmeden çekilme kararını gözden geçirmesi çağrısında bulunduk” denildi.