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ABD ambargoyu başlatmıştı… İran’dan flaş hamle geldi!

ABD’nin İran’a yönelik başlattığı yaptırımların ardından flaş bir hamle geldi. İran Petrol Bakanlığı, daha önce 79 dolar 15 sentten Tahran Enerji Borsası'nda satışa sunduğu petrolün varilini 64 dolar 97 sente düşürdü.

12 Kasım 2018 Pazartesi 06:38
ABD ambargoyu başlatmıştı… İran’dan flaş hamle geldi!

Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün ikinci defa borsaya arz  edilen 700 bin varil petrolün varilinin 64 dolar 97 sentten satıldığı aktarıldı.

Borsadaki petrolün 245, 245 ve 210'ar bin varil olmak üzere 3 ayrı  sipariş halinde 3 kişi tarafından satıl alındığı bildirildi.

Açıklamada, arzın petrol ihracatında özel sektörün kapasitesinden  yararlanılması ve petrol satışındaki kanalların çeşitlendirilmesi amacıyla  gerçekleştirildiği belirtildi.

Petrol Bakanlığı tarafından ilk defa 28 Ekim'de borsada satışa sunulan  İran petrolünün varil başına en düşük fiyatının 79 dolar 15 sent olarak  belirlendiği, en yüksek fiyatın ise petrol piyasasındaki dalganlamaya göre  belirleneceği açıklanmıştı.

Alım için yapılacak başvurulardan önce toplam tutarın yüzde 10'unun  peşin olarak yatırılması şartı getirilen uygulamada satışın şekli ise yüzde 20  peşin olarak ülkenin yerel para birimi riyal, yüzde 80 ise kredi olarak döviz  kuru üzerinden olacak.

İran'ın bu adımla petrolü hedef alan ikinci yaptırım paketine karşı  petrolünü ülke içinde değerli hale getirmeyi ve nakit akışını sağlayarak  ambargoyu delmeyi hedeflediği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 06:38
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