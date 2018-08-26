ABD ambargosu yerli savunmayı ateşledi

ABD’nin Türkiye’ye karşı uyguladığı yaptırımlar, savunmada milli şahlanışı getirdi. Türkiye'nin 2002'de yüzde 80 olan savunmada dışa bağımlılık oranı 16 yılda yüzde 40'a geriledi. Birçok silah ve aracı yerli imkanlarla üreten Türkiye, son gelişmeler üzerine Milli Savaş Uçağı T-FX projesini hızlandırdı. 5’nci nesil Milli Muharip Savaş uçağında tasarım aşaması devam ediyor. Türkiye bu uçağın üretimi noktasında, İngiltere ile de işbirliği yürütüyor. Uçağın motorunun tasarımı konusunda da adımlar atılıyor. Milli Savaş Uçağı T-FX'in 2023'te envantere katılması planlanıyor. Yerli ve Milli Eğitim uçağı Hürkuş Projesi'nde ise sona gelindi, seri üretimin başlaması planlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 100 günlük program kapsamında ilk yerli ve milli eğitim uçağı HÜRKUŞ, Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine girecek. HÜRKUŞ’un silahlı versiyonu HÜRKUŞ-C’nin geliştirilmesi ve seri üretimine yönelik ihalenin sonuçlandırılarak yüklenici firmanın bu 100 günlük süreçte belirlenmesi bekleniyor.

ABD VERMEDİ BİZ YAPTIK

Türkiye daha önce de defalarca, ABD’nin çeşitli kaprisler sonucunda vermediği ya da vermekte ayak direttiği savunma sanayii ürünlerini kendi üretmeyi başardı. Bunların başında ise insansız hava araçları geldi. Türkiye, 1990’lı yıllarda terörle mücadelede ABD’nin GNAT ile İsrail’in Heron adı verilen insansız hava araçlarını kullandı. Ancak bu araçların kullanımı konusunda ABD ile İsrail sürekli sorun çıkardı. Bu sistemlerden alınan bilgilerin terörle mücadelede etkisiz kalması üzerine Türkiye harekete geçerek, önce yerli insansız hava aracını ardından da silahlı insansız hava araçlarını üretti. ANKA ve Bayraktarlar Türkiye’nin gözü kulağı oldu.

YERLİ AKILLI MÜHİMMAT

ABD akıllı mühimmat konusunda da Türkiye’nin isteklerini karşılamadı. Bunun üzerine Türkiye kendi mühimmatlarını geliştirmeye başladı. Tamamı yerli olan uçaktan, karadan ve denizden atış imkânına sahip olan SOM füzesi hedefi, GPS ile uydudan ve yer haritası ile buluyor. Helikopterlerde kullanılan UMTAS, L-UMTAS, CİRİT; SİHA’larda kullanılan MAM-C ve MAM-L ile savaş uçaklarımızda kullanılan HGK, LGK, KGK gibi bir çok mühimmat milli imkânlarla üretilmeye başlandı. Türkiye’nin ürettiği akıllı mühimmatlar Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanıldı.

KORUMALAR MİLLİ SİLAH

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2017 yılında ABD’ye yaptığı ziyaret sırasında korumalarının terör yandaşlarını engellemesi nedeniyle ABD, Türkiye’ye yarı otomatik silah satışını kısıtladı. Bunun üzerine Türkiye’nin kendi ürettiği yerli silah MPT-76 korumalar tarafından kullanılmaya başlandı. MPT-76 Türk ordusuna da büyük bir manevra gücü kazandırdı.

MİLLİ SİLAHLAR ARTACAK

Türkiye bunların yanı sıra kendi ihtiyaçları doğrultusunda da yerli ve milli silah üretmeyi sürdürüyor. Fırtına Obüsleri, Mızrak ve Kasırga Füzeleri gücümüze güç kattı. 250 Tankı içeren Altay Tank projesinde imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor. Türkiye kendi hava savunma sistemleri, yerli zırhlı araçları, insansız askeri araçlar, lazer silah sistemleri gibi konularda da çalışmalarını sürdürerek, başta ABD olmak üzere savunma teknolojisinde dışa bağımlılıktan tamamen kurtulmayı hedefliyor.

YERLİ HELİKOPTER ATAK GÜÇLENİYOR

Başta terörle mücadele olmak üzere Türkiye’nin en önemli savaş gücü olan ATAK helikopteri de benzer bir süreç sonrasında ortaya çıktı. Türkiye’nin savaş gücü olarak, ABD’de Cobra helikopter alma girişimlerinin sonuçsuz kalması üzerine Türkiye taarruz helikopteri projesini hayata geçirdi. Sınıfının en etkin helikopteri ATAK’ın geliştirilmesine ilişkin ilk sözleşme 2007’de imzalandı. Program 2008’de yürürlüğe girdi, 2011’de ilk uçuş gerçekleştiren ATAK 2014’te envanterdeki yerini aldı. Taarruz helikopterinin yanı sıra genel maksat helikopterlerin üretimi için de çalışmalar devam ediyor. Helikopterin tamamının TUSAŞ tesislerinde üretilmesi hedefleniyor. ATAK ve Genel Maksat helikopterde yerli motorların kullanılmasına yönelik de çalışmalar devam ediyor.

MİLLİ GEMİLER ART ARDA DENİZE İNDİ

Türkiye, ABD’den ikisi yüzer halde, biri yedek parça olarak kullanılmak üzere üç Oliver Hazard Perry sınıfı fırkateyn istemesi ve bu isteğinin bir türlü karşılanmasını üzerine 2000’li yılları başında harekete geçti. Türkiye denizlerde kendi gücünü oluşturmak için MİLGEM projesini hayata geçirdi. Yüzde yüz yerli tasarım, ilk milli savaş gemisi olan MİLGEM proje­sinde 2016 yılı içerisindeki 1. gemi TCG Heybeliada ve 2. gemi TCG Büyükada teslim edildi. Proje kapsamında 3. ve 4. gemiler olan Burgazada ve Kınalıada gemileri yakın süreçte denize inecek. Projenin ikinci aşaması kapsamında fırkateyn sınıfında olacak olan dört gemiden ilkinin inşa faaliyetlerine başlandı. 6 denizaltının yapımı da sürdürülüyor. Denizaltıların 2021 yılından itibaren hizmete alınması planlanıyor.