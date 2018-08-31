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ABD, Almanya, İran, Kırgızistan... İşte Erdoğan'ın Eylül'deki "zirve trafiği!"

Yoğun bir "zirve trafiği" olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında Kırgızistan, İran ve ABD'de yapılacak zirvelere katılacak, Almanya'ya da resmi bir ziyarette bulunacak.A

31 Ağustos 2018 Cuma 11:22
ABD, Almanya, İran, Kırgızistan... İşte Erdoğan'ın Eylül'deki "zirve trafiği!"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran seçimleri sonucunda yeniden göreve gelmesinin ardından "Başkan" sıfatıyla Kırgızistan, İran ve ABD'de yapılacak zirvelere katılacak, Almanya'ya da resmi bir ziyarette bulunacak.

Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle yeniden göreve gelmesinin ardından, ilk yurt dışı temaslarına Belçika'nın başkenti Brüksel'deki "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"yla başlamıştı.

Eylül ayını yoğun bir diplomasi trafiğiyle geçirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda yurt dışı temaslarına hızlı şekilde devam edecek.

Bir dizi ikili ve heyetler arası görüşmeler yapacak Erdoğan'ın, eylül ayında İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Almanya Başbakanı Angela Merkel'in yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ile de görüşmesi bekleniyor.

Erdoğan, 1-3 Eylül'de Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resmi temaslarda bulunacak, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un ev sahipliğinde Issık Göl Bölgesi'nde düzenlenecek "3. Dünya Göçebe Oyunları"nın açılış törenine katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Eylül Pazartesi günü Türk Konseyi kurucu üye ülkeleri Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkiye liderlerinin katılımıyla Çolpon-Ata kentindeki Cengiz Aytmatov Kültür Kongre Merkezi'nde başlayacak "Türk Keneşi 6. Zirvesi"ne de iştirak edecek.

Erdoğan'ın Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Özbekistan Devlet Başkanı Şefkat Mirziyoyev ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ikili görüşme yapması bekleniyor.

ERDOĞAN-PUTİN-RUHANİ BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'daki 3 günlük temasları sonrasında 7 Eylül Cuma günü "Suriye" meselesi için İran'ın başkenti Tahran'a gidecek.

Suriye'de siyasi geçiş için oluşturulan Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran arasındaki "Üçüncü Liderler Zirvesi" için İran'da bulunacak Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Zirvede "Suriye" meselesinin tüm detaylarıyla masaya yatırılması bekleniyor ve başta "İdlib" olmak üzere Suriye'deki gelişmelerle Suriye'de siyasi geçiş için atılması gereken adımların ele alınması öngörülüyor.

Söz konusu zirvenin ilki 22 Kasım 2017'de Rusya'nın Soçi kentinde, ikincisi 4 Nisan 2018'de Ankara'da yapılmıştı.  

ABD VE ALMANYA'YA DA GİDECEK

Başkan Erdoğan, zirve mesaisine eylül ayının son haftasında ABD ile devam edecek.

New York'taki Birleşmiş Milletler 73. Genel Kurulu'na katılarak konuşma yapacak Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile geçen yılki gibi ikili bir görüşme yapması da bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Almanya'ya da 28-29 Eylül'de resmi ziyarette bulunacak. 

Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile 27 Ağustos Pazartesi günü telefonda görüşen Erdoğan, devlet ziyaretine ilişkin hazırlıkları da konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye bakanları arasında ileriki günlerde yapılacak görüşmelerin, ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydetmişti.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 11:22
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Trump
  4. Merkel
  5. Putin
  6. Ruhani
  7. ABD
  8. İran
  9. Kırgızistan
  10. Almanya

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