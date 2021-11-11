ABD, Afganistan'dan nasıl kaçtığının filmini çekecek

Münübe Yılmaz

Afganistan'da aldığı ağır hezimet sonrası adeta bu ülkeden kaçan ABD, imaj düzeltme çalışması için harekete geçti. 2001 yılında başlattığı işgali 15 Ağustos 2021'de Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasıyla bitirmek zorunda kalan Amerikan yönetiminin, söz konusu mağlubiyeti bir “kahramanlık hikayesi”ne dönüştürmek için Hollywood’a iş pasladığı belirlendi.

Yine bildik hikaye

Edinilen bilgilere göre, ünlü yapım şirketi Universal Pictures’ın ismi henüz belli olmayan film projesi ABD'nin Afganistan'dan çekilmesini ve özel kuvvet askerlerinin geride kalan müttefikleri kurtamaya çalışmasını 3 eski Amerikan özel kuvvet personelinin gözünden ele alacak. Filmin gerçek bir hikayeye dayanacağı belirtilirken, sinema eleştirmenleri ABD’nin daha önce de Vietnam Savaşı'nda aldığı ağır yenilgi sonrası benzer imaj düzeltme çalışmalarına soyunduğunu hatırlattı.