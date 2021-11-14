  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD, Afganistan’dan 50 bin “hizmetkârını” tahliye edecek
Dünya

ABD, Afganistan’dan 50 bin “hizmetkârını” tahliye edecek

Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesinden sonra, 150 kişilik bir tahliye uçağında 640 kişi taşıyarak, çıkarları için kullandığı insanlara ne kadar değer verdiğini gözler önüne seren ABD’nin, bu ülkede 20 yıl boyunca tercüme, casusluk ve güvenlik gibi alanlarda kendisine hizmet eden 50 bin kişiyi tahliye edeceği ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 23:53:00 - 2021-11-14 23:56:47
ABD, Afganistan’dan 50 bin “hizmetkârını” tahliye edecek

 

Münübe Yılmaz

ABD, Afganistan’da 20 yıl boyunca tercüme, casusluk ve güvenlik gibi alanlarda kendisine hizmet eden ve Amerikan askeri üslerinde kalan 50 binden fazla Afgan çalışanı ve ailesini tahliye için kolları sıvadı. Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesinden sonra, 150 kişilik bir tahliye uçağında 640 kişi taşıyarak, çıkarları için kullandığı insanlara ne kadar değer verdiğini gözler önüne seren ABD’nin, kabul edeceği Afganların çoğunu Kaliforniya ve Teksas eyaletlerine yerleştireceği belirtildi. Amerika’daki Amerikanlaşmış Afganlar ise, ülkelerini yıllarca işgal altında bulunduran katillere teşekkür ederek, nasıl mankurtlaştıklarını gözler önüne serdi. Lütfullah Saadet isimli ABD vatandaşı bir Afgan, Afganistan’da kalanlar için çok kaygılandığını belirterek, “Taliban pek çok açıklama yapıyor, ama bunların hiçbirini hayata geçirmiyor. Bir dönem ABD güçleri için çalışan kardeşim dahil aile üyelerimin hepsi orada korkuyla yaşıyor” iddiasında bulundu. Saadet, Amerika ve Batılı ülkelerin “insan haklarına saygı göstermesi” için Taliban’a baskı yapması gerektiğini söyleyerek de insan haklarını paspas gibi ayaklarının altında çiğneyen Batılı ülkelerden yardım istemekten utanmadı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mağarada haftalarca mahsur kalan at kurtarıldı
Yaşam

Mağarada haftalarca mahsur kalan at kurtarıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde haftalarca mağarada mahsur kalan yaralı atı AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı.

İP'li Durmuş Yılmaz, dövizdeki çakal operasyonunu itiraf etti: Dolar aynı gün 2 TL düşer!
Ekonomi

İP'li Durmuş Yılmaz, dövizdeki çakal operasyonunu itiraf etti: Dolar aynı gün 2 TL düşer!

'Ayakkabı' olayıyla önüne engel konulan ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tüm engellemelere rağmen Merkez Bankası başkanlığına getirile..
Eroğlu 'belli sırlar var' diyerek uyardı: Türkiye'ye büyük oyunlar oynanıyor!
Siyaset

Eroğlu 'belli sırlar var' diyerek uyardı: Türkiye'ye büyük oyunlar oynanıyor!

Türkiye’ye karşı büyük oyunlar oynandığını belirten AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Bizim bildiklerimizi bils..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay