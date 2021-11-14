ABD, Afganistan’dan 50 bin “hizmetkârını” tahliye edecek

Münübe Yılmaz

ABD, Afganistan’da 20 yıl boyunca tercüme, casusluk ve güvenlik gibi alanlarda kendisine hizmet eden ve Amerikan askeri üslerinde kalan 50 binden fazla Afgan çalışanı ve ailesini tahliye için kolları sıvadı. Afganistan'da yönetimin Taliban'a geçmesinden sonra, 150 kişilik bir tahliye uçağında 640 kişi taşıyarak, çıkarları için kullandığı insanlara ne kadar değer verdiğini gözler önüne seren ABD’nin, kabul edeceği Afganların çoğunu Kaliforniya ve Teksas eyaletlerine yerleştireceği belirtildi. Amerika’daki Amerikanlaşmış Afganlar ise, ülkelerini yıllarca işgal altında bulunduran katillere teşekkür ederek, nasıl mankurtlaştıklarını gözler önüne serdi. Lütfullah Saadet isimli ABD vatandaşı bir Afgan, Afganistan’da kalanlar için çok kaygılandığını belirterek, “Taliban pek çok açıklama yapıyor, ama bunların hiçbirini hayata geçirmiyor. Bir dönem ABD güçleri için çalışan kardeşim dahil aile üyelerimin hepsi orada korkuyla yaşıyor” iddiasında bulundu. Saadet, Amerika ve Batılı ülkelerin “insan haklarına saygı göstermesi” için Taliban’a baskı yapması gerektiğini söyleyerek de insan haklarını paspas gibi ayaklarının altında çiğneyen Batılı ülkelerden yardım istemekten utanmadı.