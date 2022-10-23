ABD, Ada’da Rumlar lehine çalışıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yeni Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye’de göreve başlamasının ardından KKTC-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Korukoğlu, KKTC’nin Ankara büyükelçiliği dışında Türkiye’de 6 başkonsolosluğunun bulunduğunu belirterek, “Türkiye, hem anavatandır hem de dünyaya açılan köprümüzdür. KKTC’yi tanıyan tek ülke olarak Ankara, Türkiye bizim için dünyayla bağlantı kuran ülkedir. Biz bu şekilde görüyoruz” diye konuştu.

ABD’nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırmasına değinen Korukoğlu, şunları söyledi: “Rum tarafı silahlanmaya yönelik bütçesini her geçen gün artırıyor. Farklı ülkelerden saldırı helikopterleri alıyorlar. Füze sistemleri alacaklarını duyuruyorlar. Ada’daki sınır boyunca 300’e yakın ağır silah mevzileri kuruyorlar. ABD’nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması hoş bir şey değil. Bunun gerilimi artıracağı aşikârdır, silahlanma yarışına da neden olacaktır. Tabii KKTC de Türkiye ile birlikte buna karşılık ne yapacağını değerlendiriyor. Bakan Çavuşoğlu’nun kısa bir süre önce buna yönelik doğru bir açıklaması olmuştu. Hak ve menfaatlerimizi koruyabilmek için güvenliğimizi koruyabilmek için anavatan Türkiye ile birlikte biz de yapacağız.”

Rumlar tek taraflı gayriresmi anlaşmalar yapıyor

Korukoğlu, Doğu Akdeniz’deki gerilimin Rum yönetiminin tek taraflı olarak bölge ülkeleriyle deniz yetki alanlarına ilişkin gayriresmi anlaşmalar yapmasından kaynaklandığını vurguladı.

Buna karşılık Türkiye ile eş değer adımlar attıklarını kaydeden Korukoğlu, bu adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

Korukoğlu, amaçlarının Rum yönetimiyle herkesin faydasına yarayacak bir iş birliği ortamı meydana getirmek olduğunu belirterek, “ABD’nin son dönemde denge politikasını bıraktığını, Rum tarafına ve Yunanistan’a karşı daha müzahir bir tutum sergilediğini görüyoruz. ABD, Ada’da Rumlar lehine bir çalışma yürütüyor” dedi.

Türkiye’nin KKTC’ye yönelik desteklerini artıracağını ilişkin açıklamalarını değerlendiren Korukoğlu, Türkiye’den her zaman destek aldıklarını ve Türkiye’nin bu açıklamalarının Kıbrıs Türkü ve hükümeti tarafından memnuniyetle karşıladığını söyledi.