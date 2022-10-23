  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan casustan çok konuşulacak itiraf: Türkiye'den geri kaldık

Katar'ın petrol şirketi QatarEnergy: Dünyanın en büyük doğal gaz sahası! Petrol devi Shell ile imzalar atıldı

Reha Muhtar, yatak odasını paylaşıp isyan etti!

Bilet fiyatları belli oldu! Uzaya çığır açan yolculuk

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş son sözünü söyledi: 1 gram altın, 10 gram gümüş...

Şeytanın yanında mı staj yaptın? Böyle akraba olmaz olsun

Mustafa Sarıgül'den muhalefete çağrı: O konuda hükümeti destekleyin!

İspanya ve İtalya artık üretemez oldu! Türkiye'den almak zorunda kalacaklar

Yunanistan yerine Türkiye'yi ziyaret edecek... "İyiye alamet değil"

"Osman Gazi"yi oynayan genç oyuncu, "Hz. Muhammed'e ne sorardın?" sorusuna verdiği cevapla şaşkına uğrattı
Dünya ABD, Ada’da Rumlar lehine çalışıyor
Dünya

ABD, Ada’da Rumlar lehine çalışıyor

KKTC’nin yeni Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, ABD’nin Rumlara silah ambargosunu kaldırması hakkında konuştu. Konukoğlu, “ABD’nin son dönemde denge politikasını bıraktığını, Rum tarafına ve Yunanistan’a karşı daha müzahir bir tutum sergilediğini görüyoruz. ABD, Ada’da Rumlar lehine bir çalışma yürütüyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 22:00:00 -
ABD, Ada’da Rumlar lehine çalışıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) yeni Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Türkiye’de göreve başlamasının ardından KKTC-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Korukoğlu, KKTC’nin Ankara büyükelçiliği dışında Türkiye’de 6 başkonsolosluğunun bulunduğunu belirterek, “Türkiye, hem anavatandır hem de dünyaya açılan köprümüzdür. KKTC’yi tanıyan tek ülke olarak Ankara, Türkiye bizim için dünyayla bağlantı kuran ülkedir. Biz bu şekilde görüyoruz” diye konuştu.

ABD’nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırmasına değinen Korukoğlu, şunları söyledi: “Rum tarafı silahlanmaya yönelik bütçesini her geçen gün artırıyor. Farklı ülkelerden saldırı helikopterleri alıyorlar. Füze sistemleri alacaklarını duyuruyorlar. Ada’daki sınır boyunca 300’e yakın ağır silah mevzileri kuruyorlar. ABD’nin Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırması hoş bir şey değil. Bunun gerilimi artıracağı aşikârdır, silahlanma yarışına da neden olacaktır. Tabii KKTC de Türkiye ile birlikte buna karşılık ne yapacağını değerlendiriyor. Bakan Çavuşoğlu’nun kısa bir süre önce buna yönelik doğru bir açıklaması olmuştu. Hak ve menfaatlerimizi koruyabilmek için güvenliğimizi koruyabilmek için anavatan Türkiye ile birlikte biz de yapacağız.”

Rumlar tek taraflı gayriresmi anlaşmalar yapıyor

Korukoğlu, Doğu Akdeniz’deki gerilimin Rum yönetiminin tek taraflı olarak bölge ülkeleriyle deniz yetki alanlarına ilişkin gayriresmi anlaşmalar yapmasından kaynaklandığını vurguladı.

Buna karşılık Türkiye ile eş değer adımlar attıklarını kaydeden Korukoğlu, bu adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.

Korukoğlu, amaçlarının Rum yönetimiyle herkesin faydasına yarayacak bir iş birliği ortamı meydana getirmek olduğunu belirterek, “ABD’nin son dönemde denge politikasını bıraktığını, Rum tarafına ve Yunanistan’a karşı daha müzahir bir tutum sergilediğini görüyoruz. ABD, Ada’da Rumlar lehine bir çalışma yürütüyor” dedi.

Türkiye’nin KKTC’ye yönelik desteklerini artıracağını ilişkin açıklamalarını değerlendiren Korukoğlu, Türkiye’den her zaman destek aldıklarını ve Türkiye’nin bu açıklamalarının Kıbrıs Türkü ve hükümeti tarafından memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23