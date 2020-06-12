  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

ABD Açık'a koronavirüs tehdidi

Yıldız tenisçilerin koronavirüs nedeniyle New York'a gitmeye sıcak bakmaması organizatörleri sıkıntıya soktu

Yeniakit Publisher
2020-06-12 11:15:23 -
ABD Açık'a koronavirüs tehdidi

İSTANBUL (AA) - Teniste sezonun dördüncü grand slam turnuvası ABD Açık'ta, organizatörler koronavirüs salgını nedeniyle iptal kararı alabilir.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve 24 Ağustos'ta başlaması planlanan ABD Açık; Novak Djokovic, Rafael Nadal, Simona Halep ve Nick Kyrgios başta olmak üzere çok sayıda tenisçinin koronavirüs salgınından dolayı bu ülkeye gitmeye sıcak bakmaması nedeniyle bu yıl iptal edilebilir.

Pazartesi günü son kararını vermesi beklenen turnuvanın organizatörleri, hafta boyunca ABD Tenis Federasyonu, ATP ve WTA temsilcileri, antrenörler ve 400'den fazla sporcuyla video konferans yoluyla görüştü.

Bu toplantılarda, turnuvanın New York yerine Indian Wells'e ev sahipliği yapan Kaliforniya eyaletinde yapılması, eleme turlarının kaldırılması, çiftlerde sporcu sayısının düşürülmesi gibi çok sayıda fikrin masaya yatırıldığı basına yansıdı.

İnternet üzerinden gazetecilerin sorularını cevaplayan İspanyol tenisçi Nadal, ABD Açık'a katılıp katılmayacağıyla ilgili, "Bunu şu an için sorsaydınız 'hayır' derdim. Birkaç ay sonrası içinse bilmiyorum. Umarım 'evet' diyebilirim. Ama öncelikle virüsün gelişimiyle ilgili daha sağlıklı bilgi alabilmek için beklememiz lazım. Birkaç ay sonra New York'taki durumun nasıl olacağını bilemiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Kadınlar dünya 2 numarası Rumen Simona Halep de, sporcular olarak sağlıklarını ve uzun vadede kariyerlerini düşünmek zorunda olduklarını söylemişti.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl iptal edilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı