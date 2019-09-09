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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

09 Eylül 2019 Pazartesi 04:12
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.
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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 04:12
  1. ABD
  2. ABD Açık Tenis Turnuvası

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