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Dünya ABD 5 vatandaş için dondurulan 6 milyar doları bakın böyle gözden çıkardı! Fon için yasal işlem yürütüyor
Dünya

ABD 5 vatandaş için dondurulan 6 milyar doları bakın böyle gözden çıkardı! Fon için yasal işlem yürütüyor

Yeniakit Publisher
2023-09-11 23:40:00 - 2023-09-12 00:01:24
ABD 5 vatandaş için dondurulan 6 milyar doları bakın böyle gözden çıkardı! Fon için yasal işlem yürütüyor

ABD, İran'da tutuklu bulunan 5 ABD vatandaşının serbest bırakılması halinde İran'ın dondurulan 6 milyar dolarlık fonunu serbest bırakacak

ABD ile İran, İran'ın dondurulan 6 milyar dolarını serbest bırakma konusunda anlaştı. Anlaşmaya göre İran'da bulunan 5 ABD vatandaşı, 6 milyar doların iade edilmesi karşılığında serbest bırakılacak

ABD, uluslararası bankalarda dondurulan İran'ın 6 milyar dolarını, İran'da tutuklu bulunan beş ABD vatandaşının serbest bırakılmasının ardından önünü açtı. Anlaşmanın bir parçası olarak ABD yönetimi, ABD'de tutulan beş iran vatandaşının da serbest bırakılmasını kabul etti.

AP'nin haberine göre Dışişleri Bakanı Antony Blinken anlaşmayı geçen haftanın sonlarında imzaladı ancak Kongre'ye karar pazartesi gününe kadar tebliğ edilmedi.

Söz konusu anlaşma İran'ın ABD askerleri ve Ortadoğu müttefikleri için "büyüyen bir tehdit oluşturduğu" bir dönemde anlaşmanın İran ekonomisini canlandıracağı yönünde. Bununla birlikte bu karar Cumhuriyetçiler ve diğerlerinin Başkan Joe Biden'a yönelik eleştirilerine yol açacak gibi görünüyor.

Muafiyet, Avrupa, Orta Doğu ve Asya bankalarının Güney Kore'de dondurulan parayı dönüştürerek İran'ın insani yardım malzemeleri satın almak için kullanacağı Katar merkez bankasına aktarma konusunda ABD yaptırımlarına ters düşmeyeceği anlamına geliyor.
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patronlardunyasi'na göre: 6 milyar doların transferi, geçen ay İran hapishanelerinden dördünün ev hapsine nakledildiği mahkumların serbest bırakılması anlaşmasında kritik unsurdu. Beşinci tutuklu zaten ev hapsindeydi.

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