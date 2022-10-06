ABD 290 milyon dolar harcadı! Nükleer acil durumlar için ilaç stokluyor

Radyolojik ve nükleer acil durumların ardından hayat kurtarmak için daha iyi hazırlanmaya yönelik uzun süredir devam eden çabaların bir parçası olarak, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı, Amgen USA Inc'den Nplate ilaç tedarikini satın alıyor; Nplate, yetişkin ve pediatrik hastalarda ( ARS ) akut radyasyon sendromuna eşlik eden kan hücresi yaralanmalarını tedavi etmek için onaylanmıştır .

Merkezi Bin Oaks, California'da bulunan Amgen, HHS Stratejik Hazırlık ve Müdahale İdaresi'nin (ASPR) bir parçası olan Biyomedikal İleri Araştırma ve Geliştirme Kurumu'nun (BARDA) yanı sıra Ulusal Alerji ve Ulusal Alerji Enstitüsü'nün desteğiyle ARS için Nplate'i geliştirdi. Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin bir parçası olan Bulaşıcı Hastalıklar.

BARDA, ilacın bu tedarikini satın almak için 2004 Project Bioshield Yasası kapsamında sağlanan yetkisini ve Project BioShield tarafından belirlenen fonda 290 milyon $'ı kullanıyor. Amgen, bu kaynağı satıcı tarafından yönetilen envanterde tutacaktır. Bu yaklaşım, vergi mükellefleri için yaşam döngüsü yönetim maliyetlerini düşürür, çünkü süresi dolmak üzere olan dozlar, son kullanma tarihinden önce hızlı kullanım için ticari piyasaya döndürülebilir ve devlet arzına yeni dozlar eklenebilir.

Radyasyon hastalığı olarak da bilinen ARS, bir kişinin tüm vücudu yüksek dozda nüfuz eden radyasyona maruz kaldığında ortaya çıkar ve saniyeler içinde iç organlara ulaşır. ARS yaralanmalarının belirtileri, kontrolsüz ve hayatı tehdit eden kanamaya yol açabilen düşük trombosit sayılarının bir sonucu olarak kan pıhtılaşmasının bozulmasını içerir.

Radyasyona bağlı kanamayı azaltmak için Nplate, vücudun trombosit üretimini uyarır. İlaç yetişkinleri ve çocukları tedavi etmek için kullanılabilir.

Nplate, düşük trombosit sayılarına neden olan bir kan hastalığı olan immün trombositopenisi olan yetişkin ve pediatrik hastalar için de onaylanmıştır . Akut radyasyon sendromu için ticari bir endikasyon için de onaylanmış ilaçların başka bir amaca yönelik olarak kullanılması, ürünün kullanılabilirliğini sürdürmeye yardımcı olur ve sağlık hizmeti sağlayıcısının ilaca aşinalığını artırır.