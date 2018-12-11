0553 313 94 23

ABD 117 yıl önce aldığı ganimeti iade etti

ABD, 1901 yılında savaş ganimeti olarak aldığı Balangiga çanlarını, başkent Manila'daki bir hava kuvvetleri üssünde düzenlenen törenle Filipinler Savunma Bakanlığı yetkililerine teslim etti.

11 Aralık 2018 Salı 16:49
ABD 117 yıl önce aldığı ganimeti iade etti

ABD, 1901 yılında savaş ganimeti olarak aldığı üç kilise çanını Filipinler'e iade etti.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, bir asırdan fazla süre önce savaş döneminde ele geçirilen Balangiga çanlarını, başkent Manila'daki bir hava kuvvetleri üssünde düzenlenen törenle Filipinler Savunma Bakanlığı yetkililerine teslim etti.

Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, törende yaptığı konuşmada, "Şimdi iyileşme zamanı, iki ulusun müttefik olarak ortak bir tarihle ileriye bakması gereken zaman" dedi.

Ulusal televizyonda canlı olarak yayınlandı

ABD'nin Manila Büyükelçisi Sung Kim de "Tarihimizdeki acı verici bir bölümün kapanışında burada bulunmak benim için büyük onur. Tarihin sınavlarına karşı koyan ilişkilerimiz bugün gelişiyor" diye konuştu.

ABD Hava Kuvvetlerine ait büyük bir kargo uçağı ile 117 yıl sonra Filipinler'e getirilen çanların devir teslim töreni ulusal televizyonda canlı olarak yayımlandı.

Binlerce köylü öldürüldü

Filipinli tarihçi Rolando Borrinaga, ABD'nin Filipinler'i işgaliyle başlayan savaş sırasında, 1901 yılında, Samar Adası'nın Balangiga kasabasında Filipinli köylülerin, 48 ABD askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırısının ardından ABD birliklerinin çanları bir Katolik kilisesinden ele geçirdiğini anlattı.

Borrinaga, bunun üzerine Jacob Smith isimli generalin 10 yaşından büyük erkeklerin öldürülmesi talimatını vermesiyle ABD askerleri tarafından binlerce köylünün öldürüldüğünü söyledi.

Çanlar, Filipinliler tarafından ulusal gururun sembolü olarak görülüyor.

Duterte çanların iadesini istemişti

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, geçen yıl yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Washington'dan çanları iade etmesini istemişti.

Duterte, ABD büyükelçisi ve diğer diplomatların katıldığı konuşmasında, "Bize Balangiga çanlarını geri verin. Onlar ulusal mirasımızın bir parçası" demişti.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 16:49
  1. ABD
  2. kilise çanı
  3. ABD Savunma Bakanlığı
  4. Filipinler Savunma Bakanlığı
  5. Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana
  6. ABD'nin Manila Büyükelçisi Sung Kim
  7. ABD Hava Kuvvetleri
  8. Filipinler
  9. Filipinli tarihçi Rolando Borrinaga
  10. Samar Adası
  11. Jacob Smith
  12. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
  13. Washington
  14. Katolik kilisesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    1. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    2. Dere kenarında ölü bulunan genç..
    3. "İsrail ile Hizbullah'ın savaşma..
    4. PFDK'dan Fenerbahçe'ye kötü haber
    5. Kaybolan hayvanlarını arayan çoban..
    6. "Bahaettin Karakoç'un şiirleri..
    7. AK Parti Bolu ilçe belediye başkan..
    8. Esed karşıtları hakkında "gıyabi idam"..
    9. TFF'den Altuğ Verdi için başsağlığı..
    10. 4 öğretim üyesi FETÖ'den gözaltında
    11. Altın fiyatları
    12. Yağmur nedeniyle düşen kaya parçaları..
    13. Senegal'de cumhurbaşkanı adaylığı..
    14. İsrail'den Filistinlilerin cezalarında..
    15. "İstanbul İklim Değişikliği Sempozyumu"
    16. Rize Emniyet Müdürlüğündeki silahlı..
    17. Üzerine ağaç dalı düşen anne ve 2..
    18. "Ticaretteki kısıtlamalara karşı..
    19. Mahkeme başkanından ifadesini..
    20. İYİ Parti'de Çolak adaylığını açıkladı
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    Başkan Erdoğan'ın başdanışmanından sert sözler!
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı
    Katar tüm dünyayı şaşırttı

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var