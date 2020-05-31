ABB'nin "gezici aracı" kadın sağlığı için yollarda olacak

ANKARA (AA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınlar için "Gezici Kadın Sağlığı Projesi"ni hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hayata geçirilecek projeyle Gezici Kadın Sağlığı Aracı, ilçe ilçe kadınların sağlığı için gezecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 3 Haziran'dan itibaren hayata geçirilecek proje kapsamında sağlık çalışanları, sosyal çalışmacılar ve çocuk gelişimi uzmanlarından oluşan ekip, kadınlara üreme sağlığı eğitimi verecek.

Proje kapsamında öncelikle kırsal mahallelerdeki kadınlara ulaşacak, Başkent'in tüm ilçelerinde muhtarlarla ve aile hekimleriyle görüşmeler gerçekleştirilecek. Koordinasyon içinde çalışacak ekip, gezici araçla dolaşarak yıl sonuna kadar 2 bin 500 kadına eğitim verecek.

- Anneler eğitimdeyken çocukları eğlenecek



Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Şaban Ünal, konuya ilişkin değerlendirmesinde, tüm hazırlıkları daha önce tamamladıklarını ancak koronavirüs salgını nedeniyle proje başlangıcını haziran ayına çektiklerini belirtti.

Yapacakları saha çalışmasıyla Başkentli kadınlara daha kolay ulaşmayı amaçladıklarını belirten Ünal, şunları kaydetti:

"Bir aracımız Gezici Kadın Sağlığı Aracı olarak tarafımıza tahsis edildi. Biz de projemizin alt yapısını tamamladık. Projemiz araç giydirme işleminden sonra 3 Haziran itibarıyla hayata geçiyor. Kadınlarımız bize gelemese de biz aracımız ile kadınlarımıza gidebileceğiz. Ankara'da yaşayan 3 milyona yakın kadın var ve hepsinin farklı ihtiyaçları var. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm farklı ihtiyaçları görerek, planlarımızı da bu yönde hazırlamalıyız. Bu nedenle bu yıl özellikle kırsal mahallelerde yaşayan kadınlara gitmeyi istedik, proje fikri böyle çıktı. Kadınlar eğitimdeyken çocukları da unutmadık. Onlar için de anneleri eğitimdeyken eğlenebilsinler ve keyifli vakit geçirsinler diye oyuncaklar hazırladık."