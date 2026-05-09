ABB’de Şok eden görüntüler: Kantar hilesiyle soygun iddiası

Ankara Trafik Radar isimli sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, yükünü tartan bir kamyonun arkasına da bir minibüs yaklaşıp ön tekerlerini kantara bastırıyor. Ankara Trafik Radar hesabının paylaşımında; “Ankara Büyükşehir Belediyesinde Asfalt Taşımacılığı yaptığı iddia edilen Taşeron bir firmanın aracı Kantarda hile yaparken görüntülendi. Eğer iddialar doğruysa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri umarız bu konuyu araştırıp firma hakkında gerekli yasal işlemleri başlatırlar. (Mamak Kıbrısköy’de bir Asfalt şantiyesi)” ifadelerine yer verildi.

CHP YÖNETİMİNDE ABB’DEKİ ÇÜRÜME GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ!

Kantar hilesiyle ABB’nin soyulduğunun gündeme getirildiği paylaşımın altına ise Ankaralılar ve sektör çalışanları, ABB’nin yıllardır benzer yöntemlerle soyulduğunu çeşitli örneklerle ortaya koydular. Bir kullanıcı, “Araştırırlar 2018’de mail atmıştım. 15 yıldır sektördeyim. Ankara’da asfaltın daha ekonomik hale getirilmesi ve var olan usulsüz uygulamaların giderilmesi için yazdım. Benimle iletişime geçeceklerdi. Mail atmışlardı. Ahirette artık” diye yazdı. Başka bir vatandaş ise, “Oradaki kantarcı bağlamadan bu işi yapamazlar oradaki kantarcı ve firmayı derhal mahkemeye sevk etmek gerek” ifadelerini kullandı. “Adamlar ruhsattaki orjinal tonajı rüşvetle arttırıyorlar, siz kantardaki basit bir hileyi yazıyorsunuz” yorumu ise CHP yönetiminde ABB’deki çürümeyi gözler önüne serdi.