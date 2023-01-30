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Dünya Abbas'tan CIA Direktörü'ne İsrail talebi
Dünya

Abbas'tan CIA Direktörü'ne İsrail talebi

Filistin Cumhuriyeti Başkanı Mahmoud Abbas, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Ramallah kentinde görüştü. Abbas, görüşmede İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ve yaşanan tehlikeli gelişmelerle ilgili bilgi verirken, İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini belirtti. Abbas, barış, istikrar ve Filistin halkının bağımsız devletini kurması için siyasi sürecin yeniden başlatılması gerekliliğini vurguladı. Burns ile Abbas'ın görüşmesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Filistin ve İsrail'e yapması planlanan ziyaret öncesinde gerçekleşti.

Yeniakit Publisher
2023-01-30 01:16:00 -
Abbas'tan CIA Direktörü'ne İsrail talebi

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, ABD'den, tek taraflı saldırılarda bulunmaması ve imzalanan anlaşmalara uyması için İsrail'e baskı uygulamasını istedi. Abbas siyasi sürecin yeniden başlatılması gerekliliğini ifade etti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile Ramallah kentinde buluştu.

"Baskı yapın"

Abbas görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları ile yaşanan "tehlikeli gelişmelerle" ilgili bilgi verirken, tek taraflı eylemlerinin son bulması ve imzalanan anlaşmalara uyması için İsrail'e baskı uygulanması gerektiğini belirtti.

Abbas, bölgede herkes için barış ve istikrarın sağlanması ve Filistin halkının bağımsız devletini kurması için uluslararası kararlar doğrultusunda siyasi sürecin yeniden başlatılması gerekliliğini vurguladı.

Burns ile Abbas'ın görüşmesi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, 30-31 Ocak tarihinde İsrail ve Filistin'e yapması planlanan ziyaret öncesinde gerçekleşti.

İsrail'in kanlı saldırıları

İşgalci İsrail İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta baskın düzenlemişti. Baskın sırasında 9 Filistinli ölmüş, çok sayıda Filistinli de yaralanmıştı. Yaralananlardan birinin bugün hayatını kaybetmesiyle baskında ölenlerin sayısı 10'a yükselmişti.

Cenin baskınının ardından Doğu Kudüs'te gerilim tırmanmış, 27 Ocak'ta yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi yaşamını yitirmiş, 3 kişi yaralanmıştı. Dün de Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi yakınlarındaki Silvan Mahallesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır, 2 İsrailli yaralanmıştı.

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