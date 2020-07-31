Abbas ile Heniyye Filistin uzlaşısını görüştü

GAZZE (AA) - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin uzlaşısını görüştü.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Abbas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Filistin davasına ilişkin siyasi gelişmeleri ele alan ikili, ABD'nin sözde Orta Doğu Barış Planı, İsrail'in ilhak planı ve Kudüs başta olmak üzere Filistinlilerin haklarına yönelik ihlalleri reddetme konusunda Filistinlilerin birlik ve beraberlik içinde olmasına vurgu yaptı.

Abbas ile Heniyye ayrıca, iki hareket arasında yakınlaşma adımları atmaya devam etme konusunda anlaştı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre ise görüşmede Abbas'ın da Filistin davasına yönelik tehditler karşısında ulusal birliğin olduğu bir tutumun sürdürülmesi gerektiğini vurguladığı aktarıldı.

İkilinin söz konusu görüşmesi, Hamas ile Fetih arasındaki siyasi ayrılığın başladığı 2007 yılından bu yana nadiren gerçekleşen görüşmelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Hamas ve Fetih hareketleri, 21 Temmuz'da İsrail'in ilhak planı ve ABD'nin sözde barış planına karşı ortak hareket etmek hedefiyle Gazze'de bir araya gelmişti.

- İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ertelendiğini belirtmişti.

Plana son halinin verilmesi için İsrailli ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini söylemişti.