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Gündem ABB su faturası üzerinden soyguna başladı!
Gündem

ABB su faturası üzerinden soyguna başladı!

Haziran ayında, ‘Kademeli Su Tarifesi’ adı altında suya fahiş oranda zam yapan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, su faturaları üzerinden soyguna başladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 11:12:00 -
ABB su faturası üzerinden soyguna başladı!

Oğuzhan Gültekin  Ankara

Yapılan zammın ardından geçen süre zarfında vatandaşlara gelen faturaların ortalama iki kat zamlandığı görüldü.

“Ankaralı daha çok mağdur olacak gibi görünüyor”

Mansur Yavaş’ın “Seçimi kazanayım bildiğimi yaparım” mantığı ile hareket ettiğini söyleyen AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, “Mansur Yavaş pandemide bir zam talebinde bulundu ancak biz onu yapmaması yönünde uyardık. Daha sonra ‘Kademeli Su Tarifesi’ adı altında bunu gerçekleştirdi. Bize kendisi daha önce ‘Ben suyu insan hakkı olarak görüyorum. Ekmeği insan hakkı olarak görüyorum. Ben bunlara zam yapmam’ dedi. Fakat gelir gelmez bunlara zam yaptı. Seçimden önce ‘Zam yapmayacağım’ dedi, seçimden sonra zam yaptı. Demek ki her şey seçimi kazanana kadarmış. Şimdi asıl sorun şudur; Şimdi diyecekler ki, ‘Birçok farklı şeye bir dünya zam yapılıyor. Sadece biz zam yapmadık ki’. Ancak Sayın Yavaş’ın seçim öncesi vaatlerinden biri ‘Ben zam yapmayacağım. Aksine indirimler yapacağım’ dedi. Türkiye’nin ekonomisi seçim öncesi ve seçim sonrası farklılık göstermedi ki. Diğer alanlarda zam yapıldığında kendisi ‘Bu zamlar yapılsa bile ben zam yapmayacağım’ dedi. Bu seçim önce verilen sözleri unutmak anlamına geliyor. Hiç kimse ona zam yapmayacağım diye söz ver demedi kendisine. Bu zam olayı ciddi manada Ankaralı vatandaşımıza külfet oldu. İnsanlar neredeyse iki katına yakın faturalar ödemeye başladı. Ankaralı mağdur. Daha da çok mağdur olacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

Ankaralılara bu zam reva mı?

ABB’nin kademeli su faturası uygulamasından sonra gelen faturalarının iki katı arttığını söyleyen ve ismini vermek istemeyen Çankaya ilçesinde oturan bir vatandaş, “20 TL’nin üstüne çıkmayan su faturalarım bu zamdan sonra kademeli olarak artmaya başladı. Ev aynı ev, ev halkı aynı ev halkı, kullanılan su aynı su. Başkan bize söz verdi. ‘Zam yapmayacağım’ dedi, zam yaptı. Bu bize reva mı” şeklinde konuştu. Yenimahalle ilçesinde ikamet eden başka bir vatandaş ise, “Üç ay öncesine kadar su faturalarımız 30-35 lira civarındaydı. Son aylarda 70-80 liralara çıktı. Neredeyse suya yüzde 100 zam yapmışlar. Yazıklar olsun! Böyle mi yerine getiriyorlar zam yapmama sözlerini?” diyerek tepki gösterdi.

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Yorumlar

Şuayıp

Hizmet anlayışları vatandaşi soymakmış
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Bursa

Kendi düşen ağlamaz Ankara'li kendi seçti
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