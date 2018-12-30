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“Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı

Milletvekili olduğu dönemde, Meclis’te “taciz dosyası olan tek vekil” sıfatıyla görevini yürüten Muharrem İnce, Binali Yıldırım’a güldüren sözlerle istifa çağrısında bulundu.

30 Aralık 2018 Pazar 16:54
“Abazayım gel”in mimarı, Binali Yıldırım’a delikanlılık dersi vermeye kalktı

 yeniakit.com.tr  AK Parti’nin kazanmasına kesin gözüyle bakılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adayı Binali Yıldırım, ismi açıklandıktan sonra özellikle ana muhalefet cephesinde tedirginliğe neden oldu. CHP’nin İBB adayı olmak isteyen isimlerden birisi olan Muharrem İnce de, yarışı Ekrem İmamoğlu’na kaptırdıktan sonra, gündemden düşmemek için Yıldırım’a “yüklendi.” Yıldırım’a sözde delikanlılık dersi vermeye çalışan İnce, istifa çağrısında bulundu.

İnce sosyal medya hesabı üzerinden şunları paylaştı:

Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığından istifa etmeden aday olması ve ‘istifa tartışmaları benim dışımda’ demesi açık bir Anayasa ihlalidir. Binali Yıldırım Meclis Başkanlığından istifa et delikanlı gibi aday ol, Saray’ın talimatlarına değil, Anayasa’ya uygun davran.

Kadına “abazayım” yazan İnce’nin delikanlılık dersi (!) vermesi

İnce, geçtiğimiz yıllarda, kendisinden yardım isteyen bir kadına, “Abazayım, gel” diye mesaj atmış, açık açık taciz etmişti. Bu olay üzerine savcılığa baş vurulmuş, İnce’nin dosyası sonradan Ferhat Sarıkaya’ya verilmişti. Ferhat Sarıkaya ise, taciz dosyasını hızlı bir şekilde kapamış, olayla ilgili takipsizlik kararı vermişti. İşin ilginç tarafı ise, Ferhat Sarıkaya sonraları FETÖ itirafçısı oldu. FETÖ’nün yargı içine sızan isimlerinden birisi olduğunu açık açık itiraf etti.

Tüm bunlara karşın, İnce’nin tacizden yargılanmak üzereyken bir FETÖ’cü tarafından kurtarılmasına karşın, halen sağa sola sararak kendince delikanlılık dersi vermesi dikkat çekti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 16:54
  1. İstanbul
  2. Binali Yıldırım
  3. Muharrem İnce
  4. İBB
  5. abazayım gel mesajı
  6. abazayım gel kabusu

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