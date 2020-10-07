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Dünya AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekillerinin Türkiye ve Azerbaycan'a karşı harekete geçilmesini istemesine sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 23:48:00 -
AB Yüksek Temsilcisi Borrell Türk düşmanı vekilleri azarladı

Dağlık Karabağ'daki durum ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki çatışmalar hakkında düzenlenen AP Genel Kurulu oturumunda, milletvekillerinin Türkiye ve Azerbaycan'a karşı harekete geçilmesi isteği üzerine Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell sert açıklamalarda bulundu. 

Vekillere sert çıkan Borrell, çatışmaların durması için ateşkes çağrısını, sivillerin korunmasını sürdüreceklerini belirterek, sorunun çözümüne yapıcı bir katkı oluşturmak için Türkiye ile çalışmaya da devam edileceğini söyledi.

Borrell, Azerbaycan Dışişleri Bakanı (Ceyhun Bayramov) ile yaptığı telefon görüşmesinin endişe verici olduğunu belirterek, bir ön şart olarak, Ermenistan, Dağlık Karabağ'dan geri çekilme takvimini kabul edene kadar çatışmanın süreceğinin belirtildiğini söyledi.

Borrell: Bu söz konusu olamaz

Türkiye ve Azerbaycan'a karşı harekete geçilmesini isteyen vekilleri azarlayan Borrell, "Harekete geçmek' derken neyi kastediyorsunuz? Yapabileceğimizi yapıyoruz. Ama durumu ele alma şeklimiz bu. AB Konseyi'nin müzakere edilmiş bir çözüm bulunması amacıyla destekleme kararı verdiği AGİT Minsk Grubu Eş Başkanlarını desteklemek için yapabileceğimiz ne varsa yaparız." dedi.

Borrell, "Harekete geçmek derken kastettiğiniz askeri anlamda harekete geçmekse, bu söz konusu olamaz. AB olarak diplomatik arenada elimizde bulunan kaynaklarla ne yapabilirsek yapacağız." dedi.

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