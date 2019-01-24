AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
ABD’nin Venezuela’da başlattığı darbe girişiminin ardından AB ve Rusya’dan da açıklama geldi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD'nin skandal kararıyla ilgili yaptığı açıklamada Trump'a destek vererek, 'umarım tüm Avrupa Venezuela'daki demokratik güçlere destek verir. Maduro'nun aksine Ulusal Meclis ve Juan Guaido Venezuela vatandaşlarının verdiği demokratik yetkiye sahip' ifadelerini kullandı.24 Ocak 2019 Perşembe 06:25
Avrupa Birliği'nin aksine, Rusya ise Maduro'yu desteklediğini açıkladı.
Rus haber ajansı RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanımasını değerlendirdi.
Maduro’nun, yasal bir şekilde Venezuela devlet başkanı olarak seçildiğini vurgulayan Klimov, “Rusya da Maduro'yu Venezuela'nın yasal bir şekilde seçilmiş devlet başkanı olarak tanımaktadır ve bu yaklaşımda bir değişiklik olmayacak.” dedi.
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