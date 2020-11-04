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Ekonomi AB ve İngiltere arasındaki müzakerelerde "çok ciddi farklılıklar" devam ediyor
Ekonomi

AB ve İngiltere arasındaki müzakerelerde "çok ciddi farklılıklar" devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-04 22:25:37 -
AB ve İngiltere arasındaki müzakerelerde "çok ciddi farklılıklar" devam ediyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere ile ticaret ve gelecekteki ilişkileri şekillendirecek anlaşmaya ilişkin müzakerelerde "çok ciddi farklılıkların" devam ettiğini bildirdi.

Barnier, sosyal medya hesabından, AB ve İngiltere arasında devam eden müzakerelere ilişkin paylaşımda bulundu.

Avrupa Parlamentosu (AP) ve üye 27 ülkenin temsilcilerine müzakerelerdeki son durum hakkında bilgilendirmede bulunduğunu belirten Michel Barnier, "AB'nin çözüm bulma girişimlerine rağmen adil rekabet, ilişkilerin yönetimi ve balıkçılık alanlarında çok ciddi farklılıklar devam ediyor." ifadesini kullandı.

Barnier, söz konusu konularda uzlaşı sağlamanın herhangi bir ekonomik ortaklık için zorunlu olduğuna işaret ederek, "AB bütün senaryolara hazır." değerlendirmesinde bulundu.

AB ve İngiltere temsilcilerinin gelecek hafta Londra'da müzakerelere devam etmesi bekleniyor.

- Brexit süreci

İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'dan oluşan Birleşik Krallık'ta, Haziran 2016'da yapılan AB referandumunda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı alınmıştı.

AB'den resmen 31 Ocak'ta ayrılan İngiltere, Birlik ile başta ticaret olmak üzere ikili ilişkiler konusunda kapsamlı müzakereler yürütüyor.

AB ile İngiltere arasındaki müzakerelerde, "adil rekabetin sağlanması", "ticari anlaşmazlıkların nasıl çözüleceği" ve "balıkçılık" sorunlu konuları oluşturuyor.

Anlaşmaya varılamaması halinde iki taraf arasındaki ticari ilişkiler, 31 Aralık sonrasında Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına göre yapılacak.

Bu tarihe kadar olan geçiş süreci boyunca İngiltere, AB kurallarına bağlı kalmayı sürdürüyor.

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