AB ve 6 ülkeden Senegal açıklaması

AB'nin Senegal'deki delegasyonu tarafından paylaşılan ortak açıklamada, Senegal'in hukuk devleti, katılımcı demokrasi ve insan haklarına saygılı uzun bir geçmişe sahip olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Senegal'in uzun süreli dostları olarak, son günlerde ülkede yaşanan şiddet olaylarını endişeyle takip ediyor, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Şiddetten kaçınılması, kişilerin ve malların korunması, sükunet ve diyaloğun yeniden sağlanması çağrısında bulunuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Touba kentinde gösteri olmayacak

Öte yandan Senegal'de oldukça saygı duyulan Müridi tarikatının şeyhi Serigne Mountakha Mbacke, tarikatın merkezi olarak bilinen Touba kentinde gösteri yapılmasını yasakladığını açıkladı.

Mbacke tarafından yapılan yazılı açıklamada, Touba kentinin kutsal olduğuna dikkat çekilerek, gösteri yapmak isteyenlerin kenti terk etmeleri gerektiğini ve kent sınırları içerisinde hiçbir eyleme izin verilmeyeceğini belirtildi.

Gözaltı kararı sokakları karıştırdı

Hakkında tecavüz ve ölümle tehdit suçlaması yapılan ve milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Sonko, 3 Mart'ta Dakar Mahkemesinde ifade vermek için destekçileriyle yola çıkmıştı.

Polis, Sonko destekçilerinin oluşturduğu konvoyun çok uzun olduğu gerekçesiyle korteji mahkemeye varmadan durdurarak yalnızca 4-5 aracın toplu geçişine izin verileceğini belirtmişti.

Yaklaşık 3 saat aynı noktada bekletilen ve mahkemeye kalabalık bir konvoyla gitmesine izin verilmeyen Sonko, "toplum huzurunu bozduğu" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gözaltı kararından sonra Dakar'daki birçok ana yol trafiğe kapatılmış ve polisle Sonko destekçileri arasında şiddet olayları yaşanmıştı.

Çarşamba günü nispeten son bulan olaylar, cuma günü yeniden patlak vermişti. Muhalif partiler ve sivil toplum örgütleri pazartesiden başlayarak kent genelinde 3 günlük eylem çağrısı yapmıştı.

Hala gözaltında tutulan Sonko'nun 8 Mart'ta ifade vermesi bekleniyor.

"Sweet Beauty davası"

Kamuoyunda, olayın yaşandığı masaj salonunun ismiyle "Sweet Beauty davası" olarak bilinen olay, başkent Dakar'daki masaj salonunda çalışan 20 yaşındaki Adji Sarr'ın savcılığa şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Sarr'ın, Sonko tarafından tecavüze uğradığı ve akabinde ölüm tehditleri aldığı yönündeki şikayeti, ülkenin hala bir numaralı gündem maddesini oluşturuyor.

Sonko ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Bu olay, şahsi bir mesele gibi görünse de değil. Bu bir siyasi tasfiye girişimidir. Macky Sall'i açıkça, savcılık vasıtasıyla şahsıma komplo kurmakla suçluyorum." ifadesini kullanmıştı.

Suçlamaların ardından Sonko'nun milletvekilliği dokunulmazlığı, 26 Şubat'ta düzenlenen meclis oturumuyla kaldırılmıştı.