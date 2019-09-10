0553 313 94 23

AB vatandaşlarının birliğe inancı zayıflıyor

AB üyesi 14 ülkede yapılan anket sonuçları, vatandaşların yüzde 40'ının birliğin 10-20 yıl içinde dağılabileceğine ihtimal verdiğini ortaya koydu

10 Eylül 2019 Salı 23:38
AB vatandaşlarının birliğe inancı zayıflıyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin vatandaşlarının yüzde 40'ı, birliğin 10-20 yıllık süre zarfında dağılabileceğine inanıyor.

Brüksel merkezli düşünce kuruluşu Avrupa Dış İlişkiler Konseyinin (ECFR), 14 AB ülkesinde 60 bin kişiyle gerçekleştirdiği anket sonuçları, "Güçlü Bir Avrupa Dış Politikası'na Yoğun Destek- İnsanlara İstediklerini Verin" başlıklı bir raporla açıklandı.

Ankete göre, AB vatandaşları "daha tehlikeli ve rekabet dolu" bir dünyada, güçlü ve uyumlu bir AB dış politikasını destekliyor.

AB'nin "jeopolitik" bir aktöre dönüşmesini isteyen katılımcılar, aynı zamanda yetkililerin vatandaşın sesine daha fazla kulak vermesini talep ediyor.

Anket katılımcıları aynı zamanda AB'nin artık "ABD'nin sağladığı güvenlik teminatına" bel bağlamaması gerektiğini savunuyor.

- "AB, 10-20 yıl içinde dağılabilir"

Ekonomi, eşitsizlik ve güvenlik tehditleri gibi konularda endişeleri bulunan katılımcıların üçte biri, üye ülkeler arasında çatışma çıkabileceğine ihtimal veriyor.

Diğer taraftan katılımcıların yüzde 40'ı AB'nin 10-20 yıl içinde dağılabileceğini düşünüyor.

Katılımcılar, AB'nin dağılması durumunda en büyük kaybın Çin, Rusya ve ABD gibi küresel güçlere karşı birlikte hareket edememek olacağını ifade ediyor.

- Genişlemeye destek yok

Anket katılımcılarının, "Gelecek dönemde kaç Batı Balkanlar ülkesi AB'ye katılmalı?" sorusuna verdiği yanıt ise, birlik genelinde genişlemeye destek olmadığını ortaya koyuyor.

Katılımcıların Almanya'da yüzde 46, Avusturya'da yüzde 44, Fransa'da yüzde 42, Hollanda'da yüzde 40, Danimarka'da yüzde 37'si "hiçbir Batı Balkanlar ülkesinin" birliğe katılmasını istemiyor.

- "AB, Suriye savaşında yetersiz kaldı"

Dış politika alanında AB'nin etkinliğine ilişkin, Hollanda ve Danimarka'dakiler dışında tüm katılımcılar, Avrupalı ülkelerin Suriye savaşında üzerine düşeni yapmadığına inanıyor.

Katılımcılar özellikle göç ve iklim değişimi konularında "AB düzeyinde" adım atılması gerektiğini savunuyor.









Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 23:38
  1. AB
  2. anket
  3. ECFR
  4. Vatandaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dev ekranda maç keyfini yaşadılar
    1. Dev ekranda maç keyfini yaşadılar
    2. Romanlar çaldı, Süpermen oynadı
    3. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    4. Venezuela, Kolombiya sınırında askeri..
    5. KYK burs kredi başvuruları başladı mı?..
    6. Milli Takım'dan Moldova'ya gol yağmuru!
    7. Ürdün'den Netahyahu'nun açıklamalarına..
    8. CHP Grup Başkan Vekili Özkoç: "Bugün..
    9. İngiltere Kosova maçı kaç kaç bitti?..
    10. 'İlhak edeceğiz' dediği sırada..
    11. 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel..
    12. Avrupa Komisyonu Başkanı von der..
    13. Brezilya Milli Günü Ankara'da kutlandı
    14. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    15. Papa Franciscus'dan İngiltere'ye,..
    16. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    17. Fransa Andorra maçı kaç kaç bitti?
    18. 2019-2020 Öğretmen maaşları ne kadar..
    19. Sadr, İran'da Hameney ve Süleymani ile..
    20. AB vatandaşlarının birliğe inancı..
    21. Filistin Devlet Başkanı Abbas’dan..
    22. Isparta’da polisin yakaladığı ‘zehir..
    23. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO..
    24. Sudan'da 4 kolera vakası tespit edildi
    25. Van’da terör operasyonu
    26. LGS sınavı kaldırılacak mı? 2020 LGS..
    27. Hem yangınlarla hem rakipleriyle..
    28. Niğde’de hayvan otlatma cinayeti: 2..
    29. Bulgaristan ile Rusya arasındaki..
    30. İncirli tart nasıl yapılır? Nefis..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    CHP'den Diyarbakır'daki annelerin eylemiyle ilgili HDP'ye destek gibi açıklama!
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    Yeni partide ismi geçen Hüseyin Çelik'ten flaş çıkış: Birçok sıkıntı var ve herkes...
    Yeni partide ismi geçen Hüseyin Çelik'ten flaş çıkış: Birçok sıkıntı var ve herkes...
    Babacan o ülkeye gidiyor! Eş başkanlık için görüşmelere başladı
    Babacan o ülkeye gidiyor! Eş başkanlık için görüşmelere başladı