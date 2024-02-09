AB, üyelerini Rusya’ya ambargo için uyardı
Avrupa Birliği (AB), üye ülkelerden, “yaptırımlar kapsamında Rusya’ya girişi yasaklanmış ürünlerin gönderimine engel olmalarını” istedi.
Politico internet sitesinin haberine göre, AB Komisyonu, üye ülkelere yaptırımlardaki yasal boşlukların giderilmesini talep eden bir mektup gönderdi. AB Komisyonu Başkan Yardımcı Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Finansal Hizmetlerden Sorumlu Üyesi Mairead McGuinness imzalı mektupta, AB ülkelerinin Rusya’ya yasa dışı mal akışına acilen müdahale etmesi talep edildi.
Mektupta, AB’nin yaptırıma tabi ürünlerinin önce dış ülkelere gönderildiği ardından Rusya’ya yeniden ihraç edildiği veya yasak ürün gönderiminin AB dışında faaliyet gösteren Avrupalı şirketlerin yan kuruluşları aracılığıyla yapıldığı belirtildi.