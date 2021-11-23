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Dünya AB ülkesinden Amazon ve Apple'a 203 milyon avro para cezası
Dünya

AB ülkesinden Amazon ve Apple'a 203 milyon avro para cezası

İtalya Rekabet Kurumu, dünya devleri Amazon ve Apple'a, piyasada rekabet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle toplamda 203,2 milyon euro para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 14:18:00 -
AB ülkesinden Amazon ve Apple'a 203 milyon avro para cezası

Kurumdan yapılan açıklamada, Apple ve Beats markalarının ürünlerini satan satıcıların, "amazon.it" internet sitesinde karşılaştıkları kısıtlamalar nedeniyle bu cezanın verildiği belirtildi.

İtalya Rekabet Kurumunun soruşturmasında, Apple ve Beats'in sadece belirli satıcıların "amazon.it" sitesinde satış yapmasına izin verdiği ve bunun da Avrupa Birliği kurallarına aykırı olduğu ifade edildi.

Amazon'a 68,7 milyon avro, Apple'a da 134,5 milyon avro ceza kesen İtalya Rekabet Kurumu, Amazon ve Apple'a "amazon.it"e uyguladıkları ayrımcı kısıtlamaları sonlandırması talimatını da verdi.

Amazon’dan yapılan açıklamada ise söz konusu cezanın "orantısız ve haksız" olduğu, cezaya itiraz edileceği bildirildi.

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