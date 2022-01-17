AB, ülkemize hak verdi

Yazar Koert Debeuf tarafından kaleme alınan makalede, AB ve NATO’nun Türkiye’ye ihtiyacı olduğu, mülteci akınının ve katliamların durması için tek çarenin Brüksel ile Ankara’nın işbirliği yapması olduğu savunuldu.

Kilit ülke konumundayız

Konuşa ilişkin Akit’e değerlendirmede bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanvekili AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar, “Avrupa, ABD, Rusya, Körfez ülkeleri, Uzakdoğu ve Asya ülkeleri açısından çok yönlü ve kritik bir ülkeyiz. Coğrafyamız, jeopolitik konumumuz, nüfus bakımından gençlerimizin ağırlıklı oluşu, teknolojik gelişmelerimiz, bölgemizde yaşanan olaylardaki gidişatları etkileyen gücümüz, askeri kapasitemiz bizi vazgeçilmez bir ülke olarak öne çıkarıyor” dedi.

‘Türkiye ne der?’ devri başladı

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Komisyon Üyesi AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle de, şunları dile getirdi: “Dünyanın pek çok yerinde krizler devam etmekte ve derinleşen sorunlar artmaktadır. Hal böyle iken ve bölgede ‘Türkiye ne der?’ sorusuna cevap verilmeden yol alınamazken NATO için Türkiye en önemli ülkelerin başında gelmektedir. AB için de NATO için de Türkiye ile stratejik ve gerçek bir iş birliği kurmadan bölgedeki sorunların aşılması mümkün değildir.”