AB ülkeleri gaz fiyatlarında rekorlar kırdı, sürat devam ediyor! Spot piyasada doğalgaz fiyatı, ayrıntıları belli oldu!

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 917 lira 87 kuruş olarak belirlendi. Öte yandan AB ülkelerinde geçen yıl elektrik ve gaz fiyatları rekor kırdı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde geçen yılın ikinci yarısında konutlarda 100 kilovatsaat elektrik için ödenen ortalama tutar 28,4 euro ile rekor kırdı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 32 milyon 64 bin 304 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 32 milyon 20 bin 524 lira olarak açıklandı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 917 lira 87 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 595 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 363 lira 76 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 471 lira 98 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 128 milyon 691 bin 396 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 133 milyon 429 bin 688 metreküp olarak kayıtlara geçti.

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NE OLMUŞTU?

Avrupa İstatistik Ofisi, AB üyesi ülkelerde 2022'nin ikinci yarısında konutlarda tüketilen elektrik ve doğalgaz fiyatlarına ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB ülkelerinde 2021 yılının ikinci yarısında 100 kilovatsaat elektrik için 23,5 euro ödenirken, bu rakam 2022'nin ikinci yarısında 28,4 euroya ulaştı.

AB üyesi ülkeler arasında en ucuz elektrik Macaristan'da satıldı. Macaristan'da 100 kilovatsaat elektriğe 10,8 euro ödenirken, bu ülkeyi 11,5 euroyla Bulgaristan, 12,8 euroyla Malta ve 13,5 euroyla Hollanda izledi.

AB üyesi ülkeler arasında elektrik için en fazla ödeme yapılan ülke ise Danimarka oldu. Danimarka'da hane halkı 100 kilovatsaat elektriğe 58,7 euro ödedi. Bu ülkeyi 44,9 euroyla Belçika, 42 euroyla İrlanda, 38,4 euroyla Çekya, 36,4 euroyla İtalya, 34,1 euroyla Romanya, 33,6 euroyla Almanya ve 33,5 euroyla İspanya takip etti.



Elektrik fiyatlarında en fazla artış yüzde 112 ile Romanya'da, yüzde 97 ile Çekya'da, yüzde 70 ile Danimarka'da gerçekleşti.

Hollanda ve Malta dışındaki bütün AB üyesi ülkelerde elektrik fiyatları önceki yılın aynı dönemine göre yükseldi. Bu dönemde söz konusu 2 AB ülkesinde elektrik fiyatları, sübvansiyonlar ve fiyatların sınırlandırılması gibi uygulamalar nedeniyle bir miktar geriledi.

DOĞALGAZ FİYATLARI ARTTI

Geçen yılın ikinci yarısında AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğalgaza ödenen ortalama fiyat ise 11,4 euro olarak hesaplandı. Söz konusu fiyat geçen yılın aynı döneminde 7,8 euro olarak belirlenmişti.

AB ülkeleri arasında bu dönemde konutlarda tüketilen doğalgaza en fazla ödeme 100 kilovatsaat başına 27,5 euroyla İsveç'te, 20,8 euroyla Danimarka'da ve 19,3 euroyla Hollanda'da yapıldı.

Bu dönemde AB üyesi ülkeler arasında fiyat olarak en uygun doğalgaz tüketimi Macaristan'da gerçekleşti. Macaristan'da 100 kilovatsaat doğalgaz için haneler ortalama 3,5 euro, Hırvatistan'da 4,5 euro, Slovakya'da 4,9 euro ödedi.

Doğalgaz fiyatları AB üyesi 27 ülkede de artış gösterdi.

Gaz fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler yüzde 231 ile Çekya, yüzde 165 ile Romanya, yüzde 157 ile Letonya, yüzde 112 ile Litvanya ve yüzde 102 ile Belçika olarak belirlendi.

Söz konusu veriler, AB ülkelerinde enerji krizi nedeniyle elektrik ve doğalgaz fiyatlarında hızla artış yaşanan dönemi kapsıyor.



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