AB ülkeleri bile sözleşmeye soğuk

Hakkı Bilir İstanbul

Sözleşmeye imza koyan 6 ülke ise hiçbir zaman uygulamadığı, içlerinde Almanya ve Fransa’nın olduğu birçok Batılı devletin de sözleşme maddelerine çekince koyduğu belirlendi. Bir başka AB ülkesi Polonya’nın ise sözleşmeden çıkmak için hukuki süreci başlattığı kaydedildi. Öte yandan; Polonya Kadın Hakları Merkezi’nin AB genelinde yaptığı araştırma, İstanbul Sözleşmesi’nin şiddeti önlemediği gibi artırdığını da çarpıcı verilerle gözler önüne serdi.

Çıkan çıkana

Ülkemizdeki marjinal sol kanadın dernekleri İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılması üzerinden provokasyon tohumları ekerken, Avrupa Birliği (AB) üyesi birçok ülke imza koydukları sözleşmeyi uygulamaktan çekiniyor. Avrupa Birliği içerisinde 6 üye ülke; Bulgaristan, Macaristan, Çekya, Letonya, Litvanya ve Slovakya sözleşmeyi imzalamasına rağmen yürürlüğe almadı. Polonya, LGBT topluluğunun kendi cinsiyet anlayışını İstanbul Sözleşmesi üzerinden bütün topluma kabul ettirmeye çalıştığını öne sürerek sözleşmeden çekilmek için yasal süreci başlattı.

Çekinceli imza

AB’nin beyni kabul edilen Almanya başta olmak üzere, Fransa, Finlandiya, Danimarka, İsveç, Hırvatistan ve Yunanistan’ın ise sözleşmede imzaları çekinceli bir şekilde yer alıyor. Söz konusu ülkeler skandal sözleşmenin kimi maddelerini gerekçe göstererek çekinceli imza atmış durumda. Yapılan araştırmalar ise İstanbul Sözleşmesi’nin AB ülkelerinde de şiddeti önleyemediği gibi daha vahim bir tablonun doğmasına sebebiyet verdiğini adeta ispat ediyor.

Mağdur kadınlar

Polonya Kadın Hakları Merkezi’nin yaptığı araştırma Avrupalı kadınların yaşadığı şiddeti istatistiksel veriler eşliğinde açıklıyor. Avrupa genelinde her hafta 50 kadın aile içi şiddetin kurbanı oluyor. Her 3 kadından bir cinsel ya da fiziksel şiddete uğruyor. Her dört kadından biri hamileyken cinsel yahut fiziksel şiddete maruz kalıyor. İstanbul Sözleşmesi’ni 2014 yılında çekinceli olarak onaylayan Fransa da bile her iki kadından biri taciz ya da cinsel saldırıya uğradı. Aile içi cinayetler 2019’da % 16 arttı ve 173 kurbanın % 80’i kadındı.