AB Türkiye ile yakınlaşan ülkeye saldırmaya devam ediyor! Şimdi de LGBT dayatması

Orban, X’ten yaptığı paylaşımda, AB fonlarına ilişkin ülkesinin şantaja maruz bırakılamayacağını, göçmenlerin ülkeye alınması ve çocuklarının LGBT oluşumlarının ellerine teslim etmeye zorlanamayacağını kaydetti.

Başbakan Orban, ayrıca paylaştığı videoda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i eleştirdi.

Söz konusu 20 milyar avroluk fonların Macar halkına ait olduğunu ve bunun engellenemeyeceğini belirten Orban, von der Leyen’in ülkeye göçmenleri almadıkları ve LGBT oluşumlarına müsaade etmedikleri için fonları bloke ettiğini ileri sürdü.

Orban, göçmenler nedeniyle Batı Avrupa ülkelerindeki sıkıntıların kendi ülkesinde yaşanmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Dünyada göçmenleri ülkeye almak için kendilerini zorlayacak oranda yeterli bir paranın olmadığını aktaran Orban, "Dünyada çocuklarımızı veya torunlarımızı LGBT aktivistlerinin ellerine bırakmamızı sağlayacak miktarda bir para yok. Bu imkansız" ifadelerini kullandı.

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Macaristan - AB fon gerginliği

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, 17 Ocak'ta Strazburg’da yaptığı konuşmada, Macaristan'ın yaklaşık 20 milyar avroluk fonunun dondurulmuş olduğunu, fonların gerekli bütün koşullar yerine getirilmeden serbest bırakılamayacağını söylemişti.

AB, uzun süredir Macaristan'ı demokrasi ile hukukun üstünlüğü gibi temel alanlarda gerileme olduğu gerekçesiyle eleştiriyor ve Macaristan'ın kurtarma programı kapsamındaki fonlar aktarılmıyor.

Komisyon, AB bütçesinin, Ukrayna için 50 milyar avro, göç harcamaları için de 15 milyar avro olmak üzere daha da artırılmasını teklif etmişti.

Aralık ayında yapılan AB Liderler Zirvesi'nde oybirliği gereken Ukrayna'ya 50 milyar avroluk mali destek planı Macaristan tarafından veto edilmişti.

Macaristan, AB bütçesinin üye ülkeleri desteklemesi gerektiği, Ukrayna'da ciddi yolsuzluklar olduğu ve savaşta Batı'nın verdiği desteğin sonuç vermediği gerekçeleriyle Ukrayna'ya mali yardım sağlanmasına karşı çıkıyor.

Bu konuda henüz karar alamayan AB liderleri, 1 Şubat'ta Brüksel'de Ukrayna'ya mali destek sağlanması ve AB uzun dönem bütçesinde revizyonları ele alacakları bir zirve düzenleyecek.​​​​​​​