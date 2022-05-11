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Dünya AB, Suriyeliler için para topladı
Dünya

AB, Suriyeliler için para topladı

Avrupa Birliği (AB) Brüksel'de Suriyelilere destek için 1.56 milyar euro topladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 04:12:00 -
AB, Suriyeliler için para topladı

Dünyanın 70 ülkesinin temsilcileri ve uluslararası kuruluşların katıldığı yardım konferansında konuşan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell: "Başkanlığını yürüttüğüm bağış konferansını başlatmak için 2022 takvim yılı için bir milyar avroyu duyuruyorum, bu da kümülatif katkımızı 1,5 milyarın üzerine çıkaracak. 2023 için Avrupa Birliği aynı mali desteği sağlayacak, yani 1.56 milyar" ifadelerini kullandı.

Konferansta katılımcılara daha fazla cömert olma çağrısı yapan Borrell: "Ukrayna'daki savaş nedeniyle Suriye'yi unutmamalıyız'' dedi. AB'nin öncelik ettiği ve katkı yaptığı Suriye halkı için destek konferansları bir gelenek halini aldı. AB daha önce de önderlik ederek topladığı bağışları, Suriyelilere kaldıkları ülkede ulaştırmak ve onların yaşam koşullarını iyileştirmek için kullanılmasını öngörüyor.

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