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Gündem AB statüsü olmayan Kılıçdaroğlu'na neyin sözünü verdi?
Gündem

AB statüsü olmayan Kılıçdaroğlu'na neyin sözünü verdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği'nin kendisine söz verdiğin söylemesi kafaları karıştırdı. AB'nin Türkiye'nin yönetiminde statüsü olmayan Kılıçdaroğlu'na, Suriyeliler konusunda niye söz verdiği anlaşılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 12:27:00 -
AB statüsü olmayan Kılıçdaroğlu'na neyin sözünü verdi?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, AB'nin kendisine Suriyeliler konusunda "söz verdiğini" iddia etti. Yürütme veya icra ile ilgili hiçbir konumu veya statüsü olmayan Kılıçdaroğlu'na, Suriyeliler konusunda niye söz verildiği ise anlaşılamadı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda, ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacak. Irkçılık yapmıyorum. Onların evlerini yapacağız. Yollarını, köprülerini, hastanelerini her şeyini yapacağız. Bizim müteahhitler yapacak. Kim finanse edecek, AB'den alacağız. Sen şikayet etmiyor musun göçlerden? O zaman yatırım yapacaksın. Bana söz verdiler. O zaman kardeşim güle güle diyeceğiz. Davulla, zurnayla ülkelerine göndereceğiz.

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Yorumlar

esnaf

at yalanı ..
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Hatice

Sana inanan yari yolda kalir suriyelilerinde cok az kisi inanir onlarda zaten esedci nusayrilerdir
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